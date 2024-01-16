MİT ve TSK yeni yıla da hızlı başladı: Teröristlere göz açtırılmıyor

Türkiye’nin yaklaşık 40 senedir devam eden terörle mücadele kararlılığı son yıllarda daha farklı bir kulvara taşındı. İlk etapta yurt içindeki teröristlere oldukça kapsamlı ve süreklilik sağlanan operasyonlar düzenlendi. Bilhassa sınır hattında ortaya konan yoğun mücadelenin ardından bölgedeki teröristler etkisiz hale getirildi, yakalandı ya da sınır ötesine kaçmak zorunda kaldı.

İkinci etap ise gerek Suriye gerek Irak’ın kuzeyindeki terör bölgelerine yönelik meşru müdafaa hakkı kapsamında atılan adımlarla başladı. ‘Tehdit oluşturan teröristi kaynağında yok et’ şeklinde özetlenebilecek bu yeni yol haritasında çok kritik bölgelerde harekatlar düzenlendi, düzenleniyor ve belli ki düzenlenmeye devam edecek.

TSK ve MİT göz açtırmıyor

Sınır ötesinde kimi zaman TSK’nın kimi zaman MİT’in kimi zaman iki kurumun ortaklaşa icra ettiği operasyonlar, örgütün belini doğrultmasına ya da kendine yeni bir yol açabilmesine izin vermiyor.

Genelde terörle mücadele dendiğinde akla asker, polis ya da jandarma gelse de Türkiye, istihbarat kurumunu operasyon bazında da çok etkin kullandığı bir dönemden geçiyor.

Teşkilatın sadece 2023 verilerine bakmak dahi aslında kurumun terörle mücadelede ne denli büyük bir rol oynadığını göstermesi açısından değerli. MİT, geride bıraktığımız yıl çoğunluğu SİHA destekli 181 operasyonda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu toplam 201 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde teşkilatın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada “MİT, Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz adım adım gerçeğe dönüşüyor” vurgusunu unutmamak gerekiyor.

S/İHA’ları en etkin kullanan kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği bir başka husus aslında operasyonlara ilişkin değerli bir pencere açıyor. Erdoğan, MİT’in İHA ve SİHA’ları en etkin kullanan kurum olduğunun altını çiziyor.

Gerçekten de MİT elindeki insansız hava araçları platformlarının kabiliyetlerini sonuna kadar kullanan bir profil ortaya koyuyor. Yılın henüz başında olmamıza rağmen kurumun üst üste yaptığı nokta operasyonlar, 2024’ün de teröristler için oldukça zorlu geçeceğini gösteriyor.

Terör örgütündeki tahribat çok büyük

Yeni yıla henüz girdik ve Ocak ayını dahi tamamlamadık… Ancak MİT’in ilk 15 günlük operasyon listesi tek tek incelendiğinde örgütün son dönemlerde neden daha farklı bir yol izlemeye çalıştığını da görmek mümkün.

Yurt içinde yok olma noktasına gelen, ülke içinde yeni katılım neredeyse olmayan, geçiş güzergahları tutulan örgütün nefes alabilmesinin tek yolu sınırın öte tarafında kendine yeni bir yol çizmesi. Bu noktada TSK’nın doğrudan alana, MİT’in de sözde üst düzey isimlere yönelik seri faaliyetlerde bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.

Gelinen noktada sözde üst düzey isimlerin kendilerini en güvenli gördükleri alanda ve anda dahi operasyona uğraması terör örgütünde büyük bir tahribata neden oldu.

Yeni yılın ilk 15 gününde art arda operasyonlar

Yılın ilk ayında sadece 15 günlük zaman dilimi içinde MİT imzalı operasyonlardan bazıları şöyle:

15 Ocak 2024: MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

14 Ocak 2024: Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedef MİT’e ait SİHA’lar tarafından imha edildi.

14 Ocak 2024: Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

13 Ocak 2024: PKK/KCK terör örgütüne Avrupa’dan eleman toplayan Renas Raperin kod Faik Aydın Irak’ta etkisiz hale getirildi. Terörist Aydın, Türkiye sınırından yaklaşık 160 km derinlikte saklanıyordu.

12 Ocak 2024: MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

4 Ocak 2024: Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirildi.

3 Ocak 2024: MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i sınırdan kilometrelerce ötede nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Cehanfer, Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstleniyor ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiriyordu.

2 Ocak 2024: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi. Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından özel olarak görevlendirdiğini tespit edilmişti.

1 Ocak 2024: MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı.

Listede her ne kadar teşkilatın teröristleri hedef alan nokta operasyonları öne çıksa da özellikle Türkiye içindeki istihbarata karşı koyma etkinlikleri kapsamında atılan adımlar da dikkat çekiyor. Son dönemde İsrail’in Türkiye’deki istihbari faaliyetlerine büyük darbe indiren MİT, yurt içinde Emniyet güçleriyle çok sayıda ortak operasyona da imza atıyor.

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

Yeni yılın ilk ışıklarıyla birlikte terörle mücadelesine çok etkin bir şekilde devam eden kurumlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı… Terör örgütünün geçmişteki dönemlerini mumla arayacak hale gelmesinde başrol oyuncusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, anlaşılan o ki terör unsuru nerede olursa onu bulup yok etmeye bu yıl da devam edecek...

‘Ülkemizin ve milletimizin bekası için tek bir terörist kalmayana kadar mücadele devam’ parolasıyla hareket eden TSK tarafından 1-15 Ocak 2024 tarihlerinde icra edilen kimi operasyonlar şöyle:

15 Ocak 2024: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla mağara, barınak, petrol tesislerinden oluşan 78 hedefin imha edildiğini, 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14 Ocak 2024: Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan 24 terör hedefi başarıyla vuruldu. Yine bu tarihte düzenlenen ani hava harekatlarıyla Irak kuzeyinde 10 terörist, Suriye kuzeyinde ise 7 terörist etkisiz hale getirildi.

13 Ocak 2024: Terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendiren Metina, Hakurk ve Kandil’deki 25 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 24 saat içinde 57 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

12 Ocak 2024: Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedef Türk Hava Kuvvetleri tarafından azami miktarda yerli/milli mühimmatlar kullanılarak vuruldu.

11 Ocak 2024: Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlerine ilişkin düzenlenen ‘Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’ kapsamında yapılan açıklamada son 7 günde 45 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

10 Ocak 2024: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı gün içerisinde Zeytin Dalı Bölgesi’nde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist de etkisiz hale getirildi.

9 Ocak 2024: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

8 Ocak 2024: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist, Komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Yine aynı gün yapılan bir başka operasyonda iki farklı bölgede 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

7 Ocak 2024: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

6 Ocak 2024: Metine, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terör hedefleri havadan vuruldu. Operasyon kapsamında 15 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

5 Ocak 2024: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

2 Ocak 2024: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait bir mağara tespit edildi. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek örgüte büyük bir darbe vuruldu. Yine aynı tarihte, Suriye’nin kuzeyindeki güçlerimize taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber manşet fotoğraf ve infografikler: Nursel Cobuloğlu Çoban - TRT Haber