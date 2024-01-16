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Gündem
TRT Haber 16.01.2024 09:54

MİT'ten terör örgütüne nokta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİT'ten terör örgütüne nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sözde sorumlularından ve terör örgütünün sözde meclis üyesi "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.

Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.

Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

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