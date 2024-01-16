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TRT Haber 16.01.2024 08:07

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı

Interpol kırmızı bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Almanya tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.


Operasyon bilgisini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." açıklamasını yaptı.

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