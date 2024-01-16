Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Almanya tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.
Uyuşturucu madde ticaretinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.
???? Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024
Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi… pic.twitter.com/sWU4v5Urji
Operasyon bilgisini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." açıklamasını yaptı.