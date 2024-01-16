MSB'den şehitlerimize saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimizi anmak amacıyla ülke genelindeki okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vatan nöbetine devam eden Mehmetçiklerimiz tüm öğrencilerimizi yürekten selamlıyor."