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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı-AA 16.01.2024 00:53

MSB'den şehitlerimize saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimizi anmak amacıyla ülke genelindeki okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vatan nöbetine devam eden Mehmetçiklerimiz tüm öğrencilerimizi yürekten selamlıyor." 

Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu
Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu

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MSB'den şehitlere saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür
MSB'den şehitlere saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür
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