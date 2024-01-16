MSB'den şehitlerimize saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vatan nöbetine devam eden Mehmetçiklerimiz tüm öğrencilerimizi yürekten selamlıyor."