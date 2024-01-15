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Gündem
AA 15.01.2024 21:51

Bakan Işıkhan'dan çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işıkhan'dan çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında açıklama
[Fotograf: TRT Haber]

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti.

Açıklamasında, "İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadesini kullanan Işıkhan, sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirileceğini anımsattı.

Teşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlarımız ile özel politika gerektiren kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarına destek oluyoruz. 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecek. Böylelikle vatandaşlarımız için oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz."

Işıkhan, işçi ve işverenlerin yanında olduklarını ifade ederek, "Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteğini bu sene itibarıyla 700 Türk lirasına çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
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