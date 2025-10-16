Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 16.10.2025 12:00

MSB'den Türkiye-Cezayir Özel Kuvvetler Eğitimi'ne ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen Türkiye-Cezayir Özel Kuvvetler Eğitimi-2025'e ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen eğitimde, Cezayir Özel Kuvvetler Komutanlığından personelin katılımıyla askeri serbest paraşüt atlayışları, dikey rüzgar tüneli ve paraşüt similasyon merkezi, çabuk iniş tahliye halatı ile hızlı iniş eğitim tekniği ve havadan tahliye platformu, meskun mahalde muharebe ve yakın muharebe, keskin nişancı, insansız hava araçları sistemleri, tahrip ve sıhhiye, sıhhiye tahliye eğitimi yapıldı.

Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Tatbikat Haberleri
Sıradaki Haber
Türk savunma sanayii SAHA EXPO'da sahne alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Saka kuşu kaçakçılığına 10,8 milyon lira ceza
13:34
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
13:30
SGK, 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak
13:40
Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
13:25
TİHEK'ten görme engelliler için erişilebilir olmayan dijital platforma ceza
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
FOTO FOKUS
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ