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Savunma
AA 16.02.2024 22:36

Milli uçak gemisinin tasarım faaliyetleri incelendi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli uçak gemisine sahip olunması direktifi üzerine alınan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisince tasarımına başlanan milli uçak gemisinin tasarım faaliyetlerini inceledi.

Milli uçak gemisinin tasarım faaliyetleri incelendi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe katedilen milli uçak gemisinin tasarımının yerinde incelenmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret etti.


Ziyaret sırasında müdürlüğün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerin en son TCG İstanbul Fırkateyni'nin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen milli uçak gemisinin tasarım faaliyetleri yerinde incelendi.

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