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Savunma
TRT Haber 16.02.2024 16:10

Türk ordusunun başarısı dünya gündeminde

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları arasında 8'inci sıraya yükseldi. Türkiye'nin artan başarı grafiğinin aksine Avrupa ise ciddi bir askeri krizin eşiğinde.

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Savunma sanayi atılımları, askeri personelin artan kabiliyetleri, güncel teknolojilere uyum. Tüm bu adımlar Türkiye'nin en güçlü ordular listesinde üst sıralardaki yerini pekiştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli araştırma şirketi Global Firepower dünyanın en güçlü orduları sıralamasını yayımladı.

Buna göre, Türkiye, bir önceki yıla göre 3 basamak yükselerek 8'inci sıraya yerleşti. NATO ülkeleri arasında da 3'üncü sıraya çıktı. Türkiye askeri gücüne güç katarken Avrupa'da ise tablo oldukça farklı. Birçok ülke askeri krizin eşiğinde. NATO'nun önde gelen ülkeleri ordularına personel bulmakta zorlanıyor, eğitimli personel sayısı da giderek azalıyor.

Avrupa'da askeri kriz günden güne derinleşiyor

Avrupa'daki askeri krizin en çok hissedildiği ülkeler Almanya, İngiltere ve Yunanistan. İngiltere'de Silahlı Kuvvetler'den ayrılanların sayısı, işe alınanlardan fazla. Almanya'da, asker açığının giderilmesi için göçmenlerin orduda istihdamı konuşuluyor. Yunan Donanması da toplu istifalarla sarsıldı. Avrupa'da tek sorun, askeri personel ile sınırlı değil. Yetkililer, orduların mühimmat sıkıntısı çektiğine dikkati çekiyor. Mühimmatın büyük bir kısmının Ukrayna'ya gönderildiğini hatırlatıyorlar. Avrupa'nın kendini savunmaya tamamen hazır hale gelmesi için 10 yıla ihtiyacı olacağı vurgulanıyor. Avrupa'da askeri kriz günden güne derinleşirken yetkililer çözüm arayışında.

"Kıta Avrupa'sı Türk ordusunun imkanlarından yararlanmalı"

SETA Araştırmacısı Can Acun, TRT Haber'e şu değerlendirmelerde bulundu;

Türkiye askeri caydırıcılığı ve gücüyle birlikte NATO'da birkaç ülke içerisinde. Türkiye'nin kapasitesi diğer kıta Avrupa ülkelerinin çok üzerine çıkmış durumda. Kıta Avrupa'sında artık ülkelerin ulusal çıkarlarına odaklanacaklarını ayrı ayrı kendi çıkarları çerçevesinde güvenliklerini oluşturmaya çalışacaklarını öngörebiliriz. Ama bunun için çok ciddi anlamda zamana ihtiyaçları var.

Nihayetinde kıta Avrupa'sı şunun farkına vardı aslında. Kendisinin güvenliğini sağlamak istiyorsa sadece Amerika'ya bel bağlayamaz. Aynı zamanda Türkiye ile de iyi ilişkiler kurarak ve Türkiye'nin, Türk ordusunun imkanlarından yararlanmalı.

Haber: Ayşe Nur Gündoğan
Kamera: Fatih Karadavut - Kurgu: İbrahim Yorulmaz

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