Milli İHA ANKA'nın Tunus yolculuğu belgesel oldu

TUSAŞ, döneminin tanıklarıyla ANKA'nın Tunus'a gerçekleştirilen ilk ihracatını bir belgeselde anlattı.

Belgeselde ANKA'nın gelişim ve ihracat başarısına uzanan yolculuğunda görev alan isimlere yer verildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, belgeselde, ANKA'nın küllerinden yeniden yaratıldığına inanılan bir kuş olduğunu belirterek, "ANKA inşallah hep havada duracak, Tunus'a da güven verecektir." dedi.

Belgesel, bir süre önce trafik kazasında yaşamını yitiren TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in anısına ithaf edildi. Olaydan daha önce Demir ile yapılan söyleşiye de belgeselde yer verildi.

ANKA'nın kendileri için heyecanlı bir macera olduğunu vurgulayan Demir, aracın TUSAŞ için yerli ve milli ilk platform olması dolayısıyla özel bir yeri bulunduğunu bildirdi.

"Bir ürünü tasarlamak, üretmek, akabinde sahada görmek, yurt içinde-dışında operasyonlarda kullanıldığını görmek bir savunma sanayisi şirketi için inanılmaz, muazzam görkemli bir gösteri ve gurur." ifadesini kullanan Demir, TUSAŞ ve ANKA'nın hikayesinin birbirine çok benzediğini, imkansızlıklara rağmen şirketin ve projenin bugünlere gelmeyi başardığını dile getirdi.

"Başarılı işlere imza atmak bundan sonra en önemli görevimiz"

Yurt dışından temin edilmekte zorlanılan İHA'lardan yurt içinde ve dışında başarıyla görev yapan milli hava araçlarına ulaşıldığına dikkati çeken Demir, bunu taçlandırmak için de ihracat faaliyetlerine ağırlık verdiklerini bildirdi.

Demir, THY Kargo'da görev yaparken Fransa'dan kargo uçakları ilk geldiğinde Airbus yetkilileriyle uçak başında fotoğraf çektirdikleri bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Gurur duyardık, derdik ki 'Yurt dışından bu uçağı aldık, geldik ve bununla birlikte Türkiye'ye dünyada hizmet edeceğiz.' Bunun gururunu yaşardık fakat geçen Tunuslu heyet buraya geldi, onlar adına hazırladığımız ANKA'ları gördüler, ANKA'ların başında bir fotoğraf çekildik. O zaman şunu düşündüm, yıllar önce yabancıların getirdiği uçaklarla fotoğraf çekilip sevinirken şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık kendi ürettiğimiz ürünleri dünyaya satıyoruz, bunlarla yabancı ülkelerin insanları fotoğraf çekiliyor, onlar o sevinci yaşarken biz çok daha başka bir gurur yaşıyoruz. Bunun devamını getirmek, başarılı işlere imza atmak bundan sonra en önemli görevimiz. Bunun için azimle durmadan çalışacağız."

"Çocuğum gibi, evlendirdik, evden gönderdik"

ANKA-S Program Müdürü Fatma Sütcü de duygularını şöyle ifade etti:

"Uçak oraya gidip ilk motoru çalıştığında başında en az 50 kişi vardı. Çok mutlulardı, bize de inandılar. Oradaki motor çalıştırma heyecanı bizim ekip için de çok yüksekti. ANKA'nın 3 metrelik ilk yürüyüşündeki heyecanımızla Tunus'taki motor çalıştırmadaki heyecanımız aynıydı. Çocuğum gibi açıkçası, öyle bakıyoruz. Emekledi, uçurduk, büyüdü, Tunus için belki evlendirdik, evden gönderdik şeklinde bir tabir kullanabiliriz. Bu ilk ihracatın başında bulunmak tarif edilebilir bir duygu değil."

Rakipleri geride bıraktı, ilk ihracata uçtu

Belgeselde yer alan bilgilere göre, ihracat faaliyetleri kapsamında İHA ihalesi açan Tunus ile ilk toplantı 18 Temmuz 2018'de yapıldı. Komuta kademesine yönelik sunumda ANKA'nın kabiliyetleri anlatıldı.

ABD, Fransa, İtalya, Çin'den şirketlerle rekabete giren TUSAŞ, Türkiye'de yapılan görüşme ve ziyaretlerin ardından 2019 yılının sonunda sözleşme görüşmelerine çağırıldı. Sözleşme görüşmeleri sürerken Tunus'ta 3 hükümet değişikliği, COVID-19 salgını gibi bir dizi olumsuzluk yaşandı.

Sadece bir ürün satmaktan ziyade, bir çözüm ortağı olmayı öneren TUSAŞ, tüm zorluklara rağmen rakiplerini geride bırakarak ihaleyi kazandı ve 2020 sonunda sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında, araçların üretimi sürerken Tunus'tan gelen pilotlara ve teknik ekibe eğitimler verildi.

Tunus'a verilen İHA sayısı 5'e yükseldi

Birçok uçağın ayrı ayrı yaptığı görevi tek başına yapabilen ANKA, üzerindeki kamera ve silahla uzun süreli uçuş gerçekleştirebiliyor.

Yakın zamanda yapılan ANKA teslimatıyla Tunus'a verilen İHA sayısı 5'e yükseldi. ANKA, ihracat başarılarını yeni ülkelerle sürdürüyor.