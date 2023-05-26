ZAHA Projesi'nde TSK'ya ilk teslimat yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat TSK'ya yapıldı.

Teslimatta 9 araç TSK'ya teslim edildi. Aracın son kullanıcısı Deniz Kuvvetleri olacak.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), kendi alanında dünyadaki sayılı araçlardan biri. Çıkarma operasyonlarında gemi ve sahil arasındaki mesafeyi yüksek süratte kat etme yeteneğine sahip.

"Bu Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor"

Teslimde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hem hava, hem kara kuvvetlerimiz kullanacak. Amfibi özelliğe sahip dünyada çok az örneği bulunan belki de dünyanın en iyisi. Gerek içindeki donanımlar ve kabiliyetleriyle gerek atış gücüyle beraber üstüne koyacağınız sistemlerle beraber çok değişik bir formata bürünebiliyor. Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun diyoruz. Bir tekne gibi şimdi, ileri geri her türlü manevrayı yapabiliyor. Bu kadar ağırlıkta bir zırhlı aracın suda rahat gidebilmesi bir başka özellik, bu Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor."

Karada diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor

Harekatın çıkarma safhasında araçlar, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve aradaki birkaç kilometrelik mesafeyi, yüksek süratle kat ederek, birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.

Dünyada çok az sayıda ülkenin envanterinde bulunuyor

Zırhlı amfibi hücum araçlarının, görev tanımlarının gereğince çift doğalı araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek bir firma bulunuyor.