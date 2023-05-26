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Savunma
AA 26.05.2023 11:11

Yerli SİDA yerli motorla test aşamasında

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk ULAQ SİDA, yerli motorlarla deniz testlerine başladı. ULAQ SİDA'nın ilk konfigürasyonunun yılın son çeyreğinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Yerli SİDA yerli motorla test aşamasında
[AA (Arşiv)]

Türk savunma sanayisi şirketi Meteksan Savunma, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında teslim edilecek ULAQ SİDA'nın deniz testlerine ilişkin görüntüyü ilk kez fuarda yayımladı.

ARES Tersanesi işbirliğinde geliştirilen ve envantere girecek ULAQ SİDA, kısa süre önce denize indirildi.

İlk prototipe göre boyutları genişleyen ve uzayan ULAQ SİDA'da yerli motor kullanıldı. Prototip ULAQ'ta kullanılan pervaneli motorun yerini TÜMOSAN'ın yerli motoru aldı. Böylece ULAQ SİDA sığ sularda, yüksek süratle görev yapabilecek.

ULAQ SİDA'da L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi ve CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile donatılan YALMAN Silah Kulesi yer alacak. ULAQ'ta ayrıca 12,7 milimetre silah sistemi kullanılacak.

ULAQ SİDA'nın ilk konfigürasyonunun yılın son çeyreğinde teslim edilmesi hedefleniyor.

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