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Savunma
TRT Haber 25.05.2023 00:04

Konumlama sistemi alıcısı Kaşif entegreli HGK-84 tam isabet hedefte

TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı KAŞİF entegreli HGK-84 tam isabet hedefte. TÜBİTAK atış videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan paylaşımda, "Vuruş kabiliyetinde yüksek SAGE hassasiyeti" başlığı kullanıldı.

Atış videosunun yer aldığı paylaşımda, "Yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı KAŞİF entegreli HGK 84 tam isabet hedefte" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca "Alt bileşen millileştirme çalışmalarımızla savunma sanayiimiz daha güçlü, daha bağımsız" denildi.

TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinde ve kit alt sistemlerinde çığır açan bir seviyeye geldi.

5 ila 6 santim sapma ve mühimmatla hedefi vurabilme kabiliyetine, dünyadaki bir kaç ülke sahip.

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Konumlama sistemi alıcısı Kaşif entegreli HGK-84 tam isabet hedefte
Konumlama sistemi alıcısı Kaşif entegreli HGK-84 tam isabet hedefte
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