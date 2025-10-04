Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
Savunma
AA 04.10.2025 17:08

"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen "IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi", kritik kabul testlerini başarıyla tamamladı.

"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

IŞIK'ın kritik kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"20 kilovat gücündeki lazer kaynağı ile 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti, 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti, kara ve deniz platformlarında etkin kullanım, yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısıyla IŞIK, geleceğin lazer tabanlı savunma teknolojilerinde Türkiye'yi caydırıcı ve etkin bir güç olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor."

