İHA Boyga'dan ilk ihracat

STM'den yapılan açıklamaya göre, Boyga'nın Türkiye'den sonraki ilk uluslararası kullanıcısı, Afrika kıtasından bir ülke oldu. İmzalanan ihracat sözleşmesi kapsamında Boyga'nın teslimatları bu yıl içerisinde tamamlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2022'de envanterine giren Boyga, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ve uluslararası tatbikatlarda aktif olarak görev alıyor. Boyga son olarak, EFES-2024 Tatbikatı'nda görev almış ve belirlenen hedefleri tam isabetle vurmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Mehmetçiğin ihtiyacı için STM'nin ileri mühendislik kabiliyetleri ile geliştirdiği taktik mini İHA ailesinin uluslararası arenada da öncü olduğunu belirtti.

Döner kanatlı milli vurucu İHA Kargu'yu 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kattıklarını ve bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Güleryüz, "Ardından ailemizin gözcü üyesi Togan'ı 2 yıl önce ordumuzun hizmetine sunduk. Akabinde iki Afrika ülkesine ihracatını gerçekleştirdik. Son olarak sabit kanatlı vurucu İHA'mız Alpagu'nun da 2023'te ilk ihracatına imza attık." ifadesini kullandı.

Güleryüz, tüm bu başarılardan sonra Türk ordusunun envanterine kazandırdıkları Boyga'nın da ilk uluslararası satışını bir Afrika ülkesine yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece geliştirdiğimiz, sahada kendini başarıyla kanıtlayan taktik mini İHA ailemizin tüm üyelerini ihraç ederek önemli bir başarı sağladık. Sahada sürpriz etki yaratan ve etkili olan İHA'larımızın yeni ihracatları için görüşmelerimiz de sürüyor. Ordumuz başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılamak için mini İHA alanındaki üretim kapasitemizi de artırdık.

Ukrayna-Rusya savaşı özellikle bu dronların ve mühimmat bırakabilen İHA'ların sahada ne kadar oyun değiştirici bir unsur olduğunu bir kez daha gösterdi. Boyga, milli ve özgün yazılımı, özel olarak geliştirilmiş mühimmatı ve kestirim algoritması ile kullanıcılara sahada ciddi bir avantaj sağlıyor. Yüksek irtifalardan, hedefleri tam hassasiyetle vurabilen Boyga'nın bu sayede düşman tarafından tespit edilmesi güç."

Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek

STM'nin taktik mini İHA ürün ailesinin üyesi Boyga, üzerinde taşıdığı özelleştirilmiş 81 milimetre havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bırakıyor.

Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek Boyga, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip. 3 bin metre maksimum uçuş irtifasına erişebilen Boyga platformu, 10 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 17 kilogram ağırlığıyla kolaylıkla taşınabiliyor.

Mühimmat sistemi entegrasyonu ise MKE işbirliğinde gerçekleştiriliyor.