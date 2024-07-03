Çok Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 03.07.2024 21:30

Bayraktar TB3 57'nci testi de başarıyla geçti

Milli ve özgün SİHA Bayraktar TB3, test sürecini başarıyla sürdürüyor. Bugüne kadar 10 ayrı rampadan başarıyla kalkış yaptı. 57'nci test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından geliştirilen milli ve özgün SİHA Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor.

Test uçuşlarının 57'ncisi Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapıldı.

Milli SİHA, konuşlandırılacağı TCG Anadolu'daki piste benzer şartlarda gerçekleştirilen testi başarıyla geçti.

10 ayrı rampadan kalkış başarısı

Gelişmeyi Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın paylaştığı videoda Bayraktar TB3'ün, bugüne kadar farklı eğimlerde ayarlanan 10 ayrı rampadan kalkış görüntüleri yer aldı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısına sahip. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş yapabiliyor.

Bu özellikleriyle dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor.

Milli SİHA, haziran ayında yine aynı merkezde gerçekleştirilen 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini de başarıyla tamamladı.

Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise yine Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya ait. AKINCI test uçuşunda 45 bin 118 feet'e ulaşmıştı.

ETİKETLER
Baykar Savunma Sanayii Selçuk Bayraktar Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Bu bitki Mars'ta nefes almamızı sağlayabilir mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:40
Irak'ın kuzeyinde 37 terör hedefi imha edildi
22:40
Mossad: Arabulucular, Hamas'ın ateşkes teklifine cevabını İsrailli müzakere ekibine iletti
22:31
Fed tutanakları, faiz indirimi için daha fazla veri beklendiğine işaret etti
21:48
Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
21:41
Kastamonu'da fırtına: Okulun çatısı uçtu, cami minaresi koptu
21:46
ABD Presbiteryen Kilisesi İsrail'e maddi desteğini çekme kararı aldı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
FOTO FOKUS
Polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı
Polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ