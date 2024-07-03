Bayraktar TB3 57'nci testi de başarıyla geçti

Baykar tarafından geliştirilen milli ve özgün SİHA Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor.

Test uçuşlarının 57'ncisi Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapıldı.

Milli SİHA, konuşlandırılacağı TCG Anadolu'daki piste benzer şartlarda gerçekleştirilen testi başarıyla geçti.

10 ayrı rampadan kalkış başarısı

Gelişmeyi Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın paylaştığı videoda Bayraktar TB3'ün, bugüne kadar farklı eğimlerde ayarlanan 10 ayrı rampadan kalkış görüntüleri yer aldı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısına sahip. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş yapabiliyor.

Bu özellikleriyle dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor.

Milli SİHA, haziran ayında yine aynı merkezde gerçekleştirilen 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini de başarıyla tamamladı.

Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise yine Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya ait. AKINCI test uçuşunda 45 bin 118 feet'e ulaşmıştı.