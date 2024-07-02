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Bilim Teknoloji
AA 02.07.2024 11:39

Köy okulları Türksat ile dünyaya bağlanıyor

Türksat, coğrafi engeller nedeniyle hizmet sunmanın güçleştiği 1277 köy okulunu uydular üzerinden dünyaya bağladı. Türksat 5B'nin devreye girmesiyle internetin hızı 100 megabitin üzerine çıktı.

Köy okulları Türksat ile dünyaya bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşu Türksat'tan edinilen bilgiye göre, Türkiye, yörüngeye fırlattığı her uyduyla haberleşme alanında dışa bağımlılığını ortadan kaldırıyor.

Uydular, özellikle televizyon yayıncılığı sektöründe yerli içeriklerin gelişmesine ve ihracatına katkı sağlarken Türkçeyi de uyduların kapsama alanındaki coğrafyada daha fazla konuşulur duruma getiriyor.

Yerel televizyon yayıncılığı sektörüne, ulusal ve uluslararası alanda var olma imkanı sunan uydularla çok sayıda bölgesel kanal tüm ülkeye ve yurt dışındaki vatandaşlara erişilebilir kılınıyor.

İnternetle dünyaya bağlanıyorlar

Ayrıca, uyduların data kapasitesi olarak tanımlanan Ka Bant kapasitesiyle Türkiye, komşu ülkelerin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya ve Güney Afrika gibi geniş bir kapsama alanına internet hizmeti veriyor.

Hatta Türksat 5B başta olmak üzere, uydular üzerinden karasal altyapıyla erişilemeyen çöl, deniz gibi alanlara internet altyapısı sağlanabiliyor. Eğer talep edilirse tüm kapsama alanında yer alan bölgeye, uyduların geniş bant veri kapasitesiyle hizmet sunulabiliyor. Şu anda ticari anlaşmalar kapsamında Orta Doğu ve Güney Afrika'da birçok ülkeye söz konusu hizmet veriliyor.

TürksatVSAT ile daha az maliyetle haberleşme mümkün

Kurum, TürksatVSAT hizmetiyle televizyon yayıncılığının yanı sıra ses, veri, internet, intranet, acil durum haberleşmesi, VPN ve çoklu ortam (multimedia) gibi hizmetleri de tek ya da paket halinde sunuyor.

Türksat haberleşme uyduları üzerinden coğrafi şartlara bağlı kalmaksızın güvenilir, kaliteli ve kesintisiz hizmet garantisi sunan TürksatVSAT, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin haberleşme ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Şirket, çeşitli bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalarla, söz konusu kurumların merkez ve taşra teşkilatları arasında hızlı ve etkin haberleşmeyi sağlayacak teknik altyapı hizmetleri sağlıyor.

Kamu kuruluşları TürksatVSAT kullanarak, daha az maliyetle, daha güvenli bir şekilde haberleşiyor. Ülke genelinde ve yurt dışında yaygın şube ve temsilcilikleri bulunan kurumlar, TürksatVSAT hizmetleriyle hızlı, güvenli ve interaktif iletişim ağı sisteminin sahibi oluyor.

Köy okulları TürksatVSAT ile internete kavuştu

Okullara Türksat AŞ'ye ait haberleşme uyduları üzerinden internet hizmeti sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ile Türksat AŞ arasında 2019'da başlatılan işbirliğiyle köy okulları da internetle buluşturuldu.

Coğrafi şartların zorluğu nedeniyle internet kablo ve fiber altyapı hizmetinin götürülemediği binlerce köy okulu TürksatVSAT antenleri kurularak dünyaya bağlandı.

Bu kapsamda, 1277 köy okulu internete kavuşurken Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle internetin hızı 100 megabitin üstüne çıktı. VSAT antenleriyle Türksat uyduları üzerinden yüksek hızda internet hizmetinin, altyapısı olmayan tüm okullara ulaştırılması hedefleniyor.

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