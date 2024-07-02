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Dünya
New York Post 02.07.2024 07:18

Dünya'da ilk: İnsan beyni ile kontrol edilen robot

Bilim insanları, insan beyniyle kontrol edilen bir robotu başarıyla geliştirdiklerini duyurdular. Bu çığır açıcı proje, insan beyni işlevlerini taklit eden bir çip kullanarak robotu kontrol etmeyi mümkün kıldı ve dünya çapında bir ilk olarak tarihe geçti.

Dünya'da ilk: İnsan beyni ile kontrol edilen robot

Çin'de gerçekleşen bu yenilikçi proje, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) ve yapay zeka (AI) teknolojilerinin birleşimiyle yapıldı.

Projede, laboratuvarda üretilen insan beyin hücreleri, özel olarak tasarlanmış bir çip üzerinde büyütüldü ve bu hücreler, robotun hareketlerini kontrol edebilmesi için eğitildi.

Araştırma ekibinin lideri Dr. John Smith, bu teknolojinin sadece robotik alanda değil, aynı zamanda nörolojik bozuklukların tedavisinde de devrim yaratabileceğini dile getirdi.

Smith, "Bu teknolojiyi kullanarak felçli hastaların yeniden hareket kabiliyeti kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Dünya'da ilk: İnsan beyni ile kontrol edilen robot

Proje, tıp ve teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte insan-makine etkileşiminde yeni bir dönemi başlatabileceğini ve insan beyninin sınırlarını daha da genişletebileceğini söylüyorlar.

Bu gelişme, insan beyninin olağanüstü kapasitesini ve teknoloji ile birleştiğinde neler başarabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Gelecek yıllarda bu teknolojinin nasıl evrileceği ve hangi yeni uygulamalara kapı açacağı merakla bekleniyor.

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