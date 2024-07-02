Meyve suyu yerine böcek ilacı servis edildi

Avustralya'da bir aile akşam yemeği için İtalyan restoranına gitti. Aileye içecek olarak meyve suyu sunuldu ancak içeceği tattıklarında tadının çok tuhaf olduğunu fark ettiler. İçlerinden biri, içeceğin tadının bildikleri meyve sularına benzemediğini belirterek, endişelenmeye başladı.

Aile, içeceğin böcek ilacı olabileceğinden şüphelenerek durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri ve polis, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan ön incelemelerde, içeceğin gerçekten de böcek ilacı içerdiği tespit edildi.

Olay sonrasında aile üyeleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Hastanede yapılan açıklamalara göre, zamanında müdahale sayesinde ciddi bir sağlık sorunu yaşanmamış ve aile üyelerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Restoran yetkilileri ise olayla ilgili derin üzüntülerini dile getirerek, içeceklerin nasıl karıştığını anlamak için detaylı bir soruşturma başlattıklarını ifade etti. Yetkililer, müşterilerinin güvenliği ve memnuniyeti için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve benzer bir durumun tekrarlanmaması için ekstra tedbirler alacaklarını belirtti.