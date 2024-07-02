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Dünya
AA 02.07.2024 06:10

Biden, Trump'a "kısmi dokunulmazlık" veren kararı "tehlikeli bir emsal" diye eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Donald Trump hakkında "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna karar vermesini "tehlikeli bir emsal" olarak niteledi.

Biden, Trump'a "kısmi dokunulmazlık" veren kararı "tehlikeli bir emsal" diye eleştirdi
[Fotograf: AFP]

Biden, Beyaz Saray’da mikrofonların karşısına çıkarak Yüksek Mahkeme’nin kararını değerlendirdi.

Trump’ın “kısmı başkanlık dokunulmazlığı” olduğuna hükmeden kararı "hukukun üstünlüğünü baltalayan tehlikeli bir emsal" olarak nitelendiren Biden, “Mahkemenin kararı kesin olarak başkanın yapabileceklerinin neredeyse hiçbir sınırı olmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

Biden, Yüksek Mahkemenin hükmüne karşı artık Amerikan halkının, Trump'ın 6 Ocak'taki rolü konusunda karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Amerikan halkının, Trump'ın gücünü korumak için şiddete başvurmasının kabul edilebilir olup olmadığına, başkanlık için Trump’a güvenmek isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor" dedi.

ABD'de Trump'ın 'kısmi dokunulmazlığı' olduğuna hükmedildi
ABD'de Trump'ın 'kısmi dokunulmazlığı' olduğuna hükmedildi

ABD Yüksek Mahkemesi, dün, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Mahkemenin kararı, Trump'ın ilgili suçlamaların hangilerinden muaf olup olmayacağının belirlenmesi için düzenlenmesi gerekecek ek brifing ve duruşmalarla yargılama tarihini uzun süre erteleyeceği yorumlarına neden olmuştu.

Amerikan demokrasisine darbe: 6 Ocak Kongre Baskını
Amerikan demokrasisine darbe: 6 Ocak Kongre Baskını

6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla hakkında dava açılan Trump, görevdeyken işlediği eylemlerin "Başkanlık dokunulmazlığı" kapsamına girdiğini savunarak davanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

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