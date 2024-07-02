Listeria bulgusu nedeniyle ıspanaklar geri çağrılıyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, bu bakterinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar ve hamile kadınlar için tehlikeli olabileceği belirtildi.

Listeria enfeksiyonu, sağlıklı bireylerde genellikle kısa süreli ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi semptomlara yol açarken, ciddi vakalarda ölümcül olabilir.

Geri çağrılan ürünler, şirketin New York'taki üretim tesisinde üretilmiş ve çeşitli paketleme seçenekleriyle piyasaya sürülmüştü.

Şirket yetkilileri, tüketicilere bu ürünleri kullanmamalarını ve satın aldıkları yere iade etmelerini tavsiye etti. Ürünlerin satın alındığı yerler, tam bir geri ödeme yapılacağını belirtti.

FDA, bu geri çağırmanın tüketicileri koruma ve olası sağlık risklerini minimize etme amacını taşıdığını vurguladı.

Bu olay, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi ve tedarik zincirinin tüm aşamalarında daha sıkı denetimlerin önemini ortaya koydu.

Tüketicilerin daha fazla bilgi için şirketin müşteri hizmetleri hattını arayabilecekleri veya FDA'nın internet sitesini ziyaret edebilecekleri belirtildi.