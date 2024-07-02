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Dünya
AA, İHA 02.07.2024 06:23

Güney Kore’de araç yayaların arasında daldı: 9 ölü, 4 yaralı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Güney Kore’de araç yayaların arasında daldı: 9 ölü, 4 yaralı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de belediye binası yakınlarında bir araç ters yöne girerek yaya geçidinde bekleyen kalabalığın arasına daldı.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bir polis yetkilisi, `70 yaşlarındaki bir erkek sürücü trafik ışıklarında bekleyen yayalara çarptı` ifadelerini kullanarak, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, aracın yayalara çarpmadan önce iki araca çarptığı belirtilerek, sürücünün, aracın ani hızlanması nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia ettiği bildirildi.

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Güney Kore’de araç yayaların arasında daldı: 9 ölü, 4 yaralı

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