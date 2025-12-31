HÜRJET'ten bir ilk daha

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yürüttükleri faaliyetler doğrultusunda 2025'i HAVELSAN açısından iyi bir yıl olarak değerlendirdiklerini söyledi.

2025 yılında net satış rakamını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artırdıklarını ve 500 milyon doların üzerine çıkardıklarını ifade eden Nacar, "İhracat rakamlarımız geçen yıla göre yüzde 5 artış gösterdi, toplam satışlarımızın içindeki payı yaklaşık yüzde 25 olarak gerçekleşti. Toplam backlogumuzu (bakiye sipariş) yüzde 15, yurt dışı backlogumuzu ise yüzde 16 oranında artırdık. Bu verileri baz aldığımızda, finansal hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim." dedi.

İhracata yönelik olarak yıl içerisinde birçok etkinlik, fuar, ziyaret, heyetlerin ağırlanması faaliyetlerine devam ettiklerini dile getiren Nacar, bu sayede ulaştıkları ülke ve kıta sayısını artırmaya yönelik adımlar attıklarını anlattı. Nacar, özellikle Afrika kıtasında ve Güney Amerika ülkelerinde yaptıkları çalışmaların meyvelerini aldıkları bir yılı geride bıraktıklarını aktardı.

Türk yazılımı 4 kıtada donanmalara güç katıyor

HAVELSAN’ın en önemli ihracat kaleminin Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT olduğuna işaret eden Nacar, "Gerek fuarlarda gerek heyet ziyaretlerinde ADVENT’in ihracatına yönelik bir süredir önemli görüşmeler yapıyorduk. Bu çalışmalarımızın da bir sonucu olarak, 2025 yılında 3 ülkeye ADVENT’in ihracatını gerçekleştirdik. Bunlardan ilk ikisi, en büyük ihracat odaklarımız olan Endonezya ve Umman’dı, diğeri ise ADVENT’in varlığını 4. kıtaya taşıdığımız Güney Amerika ülkesi Şili oldu." diye konuştu.

Bir başka ihracat başarısının ise sivil uçuş simülatörleri alanında gerçekleştiği bilgisini paylaşan Nacar, bu kapsamda, Fransa merkezli Simaero firması ile işbirliği sağlayarak HAVELSAN tarihinde ilk kez bir sivil tam uçuş simülatörünü, A320 simülatörünü ihraç ettiklerini vurguladı. Nacar, ihracat faaliyetlerinde öne çıkan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Afrika ülkelerine yönelik de ihracatlarımız var. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl BAHA’yı ihraç etmiştik. Bu yıl da atış simülatörümüzü ve yapay zeka destekli video analitik ürünümüz Eyeminer’ı Afrika’ya ihraç ettik. Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Calidus ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, Calidus’un B 250 hafif taarruz/eğitim uçaklarının simülasyon ve eğitim çözümlerinin karşılanmasını da önemli bir ihracat başarısı olarak görüyoruz.

Bunların dışında Umman'da FNSS tarafından geliştirilen kara aracının Sürücü-Nişancı Simülatörü ve İleri Gözetleyici Simülatörünü ihraç ettik. Mısır'da Arap Sanayileşme Otoritesi ile yaptığımız işbirliği kapsamında Afrika pazarına yönelik olarak insansız hava ve kara araçlarının ortak üretimini başlattık. Paraşüt simülatörümüz de 2025 yılındaki ihracat kalemlerimiz arasında yer aldı."

"NATO işleri çok daha iyi olacak"

Yılın son ihracatını da aralık ayında imzaladıkları sözleşme kapsamında NATO’nun acil öncelikleri arasında yer alan Taktik Data Link Ağ Yönetimi Aracı Yazılımı ile yaptıklarını bildiren Nacar, "Bu hem Avrupa hem de NATO'ya yapacağımız satışların da bir habercisi gibi adeta. Çok önem verdiğimiz bir pazar NATO pazarı. Önümüzdeki yıl NATO Endüstri Forumu İzmir'de yapılacak. Ülkemizde NATO Zirvesi yapılacak. NATO ile ilişkili işlerimizin 2026'dan sonra çok daha iyi olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nacar, yapılan görüşmeler sonrasında birtakım çalışmaların sonuca yaklaşıp neticelendiğini bu sayede pazarlara ve ülkelere farklı ürünlerin ihracatının söz konusu olabildiğini söyledi.

Envantere giren yeni ürünler

Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN'ın bu yıl ilk kez envantere giren ürünleri hakkında da bilgiler verdi.

HAVELSAN'ın, ana görevi ve yetkinlik alanı itibarıyla daha çok yazılım yoğun çözümler geliştiren, sistem entegrasyonu yapan bir şirket olduğuna işaret eden Nacar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aktif olarak kullandığı birçok çözümümüz olmakla birlikte, yakın zamanda platform odaklı ürünlerimizin saha kullanımına bağlı olarak ilk kez envantere alındığı yönünde haberler de kamuoyuna yansıyor. 2023 yılında insansız kara aracımız BARKAN, 2024 yılında ise insansız hava aracımız BAHA envantere alınmıştı. 2025 yılında ise BULUT İHA sistemimiz ile SANCAR silahlı insansız deniz aracımız envantere dahil oldu.

Belirtmek gerekir ki HAVELSAN olarak platform odaklı değil, yazılım odaklı bir şirketiz. Platformları ise çözüm ortaklarımız aracılığıyla, yazılım çözümlerimizi entegre edecek şekilde geliştiriyoruz, ancak doğrudan bir platform üreticisi değiliz. Dijital Birlik projemiz kapsamında 2023-2025 yılları arasında geçen sürede 3 farklı ürün tipinde 4 farklı ürünümüzün envantere alınmasının mutluluğunu yaşadık, bu vesileyle çözüm ortaklarımıza da özverili iş birlikleri için teşekkür ederim."

Nacar, C-130 uçağı simülatörünü milli imkanlarla geliştirdiklerini ve kısa sürede envantere girmesini sağlayacaklarını, GÖKBEY simülatörünün de kabul süreçlerini tamamladıklarını ve önümüzdeki ay yerinden eğitim merkezi olacak şekilde pilotların eğitimine başlanacağını belirtti.

HÜRJET ve KAAN simülatörleri geliyor

Türkiye'nin jet motorlu milli hava platformları HÜRJET ve KAAN için de sorumluluklar üstlendiklerini anımsatan Nacar, HÜRJET projesi kapsamında, Türkiye’de ilk kez bir uçar platforma gömülü simülasyon sistem entegrasyonu gerçekleştirdiklerini bildirdi. Nacar, HÜRJET'in içinde konumlandırılan ve pilotların uçuş anında eğitim alabilmelerini sağlayacak HÜRJET Gömülü Eğitim Sistemi Projesi kapsamında Faz-1 Fabrika Kabul Testleri'nin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen gömülü eğitim sisteminin de ilk sürüm yazılım teslimatını gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Nacar, ikinci sürüm için çalışmalara başladıklarını belirtti. Nacar, "KAAN'da insanlı ve insansız, 6. nesile yönelik birtakım çalışmalar planlanıyor. 6. nesile yönelik çalışmalar kapsamında da gömülü sistemlerimizin geliştirmeyi destekleyici bir araç olarak devrede olacağını belirtmek isterim." dedi.

Geleceğin harekat ortamına hazırlık

Nacar, gündemlerindeki önemli teknoloji alanlarından bir tanesinin de "çok alanlı harekat" olduğunu ifade etti.

Komuta kontrol teknolojileriyle karar destek süreçlerine önemli katkılar yaptıklarını vurgulayan Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz özellikle ADVENT ile su üstü ve altı harekat kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz. Şimdi ise Geleceğin Harekat Ortamındaki Çok Alanlı Harekat ve Çapraz Ortamlı Komuta gibi harekat konseptlerinin komuta ve kontrol alanında getireceği köklü değişiklikleri öngörerek şimdiye kadar elde ettiğimiz tecrübeleri su altı platformlarımıza da yaygınlaştırıyoruz. Muharebe sahasının kontrolü, etki analizi, orada yapılacak eğitim ve tatbikatların gelişimine yönelik olarak da birtakım çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız ürüne dönüştü. Farklı ülkelerde kullanıma alındı. Yine görüştüğümüz birtakım ülkelere bu ürünlerin ihracatını geliştiriyor olacağız. Türkiye'de bu konudaki farkındalığın ve kuvvetlerimizin kullanım oranının artmasıyla geleceğin çoklu hareket ortamında görev yapabilme ve bunlara hazırlıklı olabilme seviyemizin ülkemizde en üst düzeye getirilmesi için HAVELSAN olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz."

Mini denizaltıdan Milli Denizaltı'ya

Mehmet Akif Nacar, mini denizaltı ve insansız sualtı araçları için "Harekat Zekası" ve "Harekat Otonomisi" yetkinliklerinin de yaygın olarak kullanılacağı Kompakt Görev Sistemleri geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

ADVENT MÜREN’in kazandıracağı Ağ Destekli Harp Yeteneği, 4. Nesil Denizaltı Komuta ve Kontrol Sistemi ve Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Orkestrasyon Konseptleri'ni temel alan MİLDEN Komuta ve Kontrol Vizyonunu oluşturduklarını belirten Nacar, "Su üstü platformlarda kazandığımız bu yetenek ve gerek yurt içi gerek yurt dışı sualtı projelerdeki deneyimlerimizle, MİLDEN için hazır olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Rotada gidilmeyen ülkeler var

Mehmet Akif Nacar, 2026 yılına ilişkin hedeflerini ise şu şekilde ortaya koydu:

"2025 yılı son döneminde uluslararası iş geliştirme birimimizde yaptığımız yeniden yapılanma çalışmasıyla, daha dinamik ve aktif yurt dışı iş geliştirme ve satış faaliyetleri icra etmeyi, yurt dışı ofislerimize yenilerini eklemeyi, 2025’te olduğu gibi 2026’da da yeni ülke pazarlarına girerek hiç olmadığımız ülkelerde projeler almayı ve halihazırda var olduğumuz ülkelerde de farklı projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2026 finansal anlamda da büyümeyi gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacak. Önümüzdeki dönemde Defense News Top 100 listesine girmeyi hedefliyoruz."