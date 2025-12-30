HÜRJET, İspanya ihracatıyla yeni fırsatlara kapı araladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bu ihracatın son 20 yılda Türkiye'nin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanında geldiği noktanın önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Görgün, Türkiye'nin bu sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüksek teknoloji üreten, savunma sanayisinde kendi ihtiyaçlarını karşılayan, geliştirdiği teknolojileri dost ve müttefik ülkelerle paylaşan, küresel pazarda yerini her gün biraz daha sağlamlaştıran, tüm bunları yaparken güven veren ve tercih edilen bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

Türk savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 82-83 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Görgün, "Bu ihracat kendi özgün tasarımımızla ürettiğimiz, geliştirdiğimiz bir ürünle geldi. TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var. Bunların her biri ciddi sorumluluklar alarak ve bu sorumluluklarını en iyisiyle yerine getirerek dünyada ihtiyaç duyulan bir muharip eğitim uçağını geliştirdiler" dedi.

Türkiye'nin ihtiyaçları için daha önce TUSAŞ'a HÜRJET siparişi verildiğini, bunların üretiminin sürdüğünü anlatan Görgün, ayrıca dost ve müttefik, Avrupa Birliği ve NATO üyesi İspanya'dan bu yönde talep aldıklarını ifade etti.

"Bu anlaşma sadece bir eğitim uçağı anlaşması değil"

Teknik değerlendirmeler, İspanyol ve Türk Hava Kuvvetleri ile görüşmeler, fabrika ziyaretleri, olabilecek işbirliği potansiyelleri değerlendirilerek dün atılan imzalarla mutlu sona ulaşıldığını belirten Görgün, şunları söyledi:

"Böyle yüksek teknoloji bir ürünü Avrupa Birliği ve NATO ülkesi müttefikimiz İspanya'ya ihraç ediyor olmaktan mutluyuz, huzurluyuz. Bu anlaşma sadece bir eğitim uçağı anlaşması değil. Bu eğitim uçağıyla birlikte bir paket olarak hem yer sistemleri hem simülasyon sistemleri hem bakım idame sistemleri hem de işbirliği modeli açısından birçok yeniliği içeren bir sözleşme. Bu sözleşme, İspanya ile savunma sanayisi ve yüksek teknolojideki işbirliklerimizin daha da artacağını, güçlenerek devam edeceğini de göstermesi açısından önemli. Bu anlamda uçağımızı tercih eden İspanyol Milli Savunma Bakanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına da teşekkür etmek istiyorum."

Bu tür projelerle, platformlara destek olan alt yüklenici firmaların da önünün açıldığını dile getiren Görgün, yaklaşık 185 ülkeye 230 farklı ürün üreten bir sektör yapısına ulaşıldığını vurguladı.

Üçüncü ülkelere yeni fısatlar

Görgün, geçen yıl yapılan savunma sanayi ihracatının önemli bir bölümünün Avrupa Birliği ve NATO üyelerine gerçekleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"HÜRJET ve farklı ürünlerdeki işbirliklerinin karşılıklı etkileşim ve kazanca döneceğinden hiçbir endişemiz yok. 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2,6 milyar avro seviyesinde. Süreç içinde İspanya'nın kendi ihtiyaçlarına göre güncellenecek, İspanyollaştırılmış versiyonu da bu paketin içinde olacak. Biz dost ve müttefik ülkelerle ve işbirliği yaptığımız ülkelerle savunma sanayi alanındaki ihracatları konuşurken kazan-kazan modelinin oluşmasını önemsiyoruz. Hem teknolojik hem de ekonomik kazanımları karşılıklı gözetiyoruz. Bu da muhataplarımıza bir güven telkin ediyor. Bu anlaşmanın paketinde de karşılıklı kazanımların olacağı, teknolojik işbirliklerinin olacağı, farklı faydalı yüklerin veya alt sistemlerin, yine İspanya'da gelişmiş olan havacılık sektöründen de faydalanılarak entegre edilebileceği, sonraki modellerde birlikte geliştirilerek üçüncü ülkelere başka versiyonlarının ihraç edilebileceği bir fırsat olduğunu ifade etmek istiyorum."

"O büyük anlaşma buydu"

2025 yılını böyle güzel bir anlaşmayla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Görgün, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan bir toplantıda ASELSAN'ımızın Polonya ile yaptığı büyük bir anlaşmayı sizlerle paylaşırken bir hafta içinde de daha büyük bir anlaşmayı duyuracağımı ifade etmiştim. İşte bu HÜRJET anlaşmasıydı. Allah'a çok şükür dün imzaları tamamlandı. Biz ihracat rakamlarındaki güncellemeleri yani teslim ettiğimiz ürünler ve bunlara karşılık gelen ihracat rakamlarını paylaşırken aynı zamanda bir o kadar da önemli olan teslim ettiğimiz rakamlardan daha fazla bakiye siparişin oluştuğunu memnuniyetle paylaşıyoruz."

Haluk Görgün, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ihracat başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.