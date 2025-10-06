Açık 13.7ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 06.10.2025 21:53

GÖKSUR ile Mavi Vatan’da bir ilk gerçekleşti

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen GÖKSUR Sisteminin atışlı testi Sinop'ta başarı ile icra edildi.

İlk defa arayıcı başlıklı füze kullanılan atış testinde satıha yakın uçan yüksek hızlı hedef tam isabetle vuruldu. Atış, milli imkanlarla geliştirilen GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sisteminden yapıldı.

Atış kontrol sistemi ile ara safhada GÜDÜ veri bağı ile hedefe yönlenen GÖKSUR IIR Füzesi, yeni nesil IIR arayıcı başlığı ile hedefe kilitlenerek, 11+ km menzilde, deniz sathına yakın uçan hedefi direkt vuruş ile imha etti.

Atış testi ile ilk defa deniz sathına yakın hedef yerli bir füze ile vurulmuş oldu.



Denizlerdeki milli güç

GÖKSUR ürün ailesi; ASELSAN ve Tübitak SAGE tarafından su üstü platformların öz savunması için geliştirilen, özellikle satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedeflere karşı yüksek etkinlik sağlayan nokta hava savunma sistemi olarak dikkat çekiyor.



Ayrıca GÖKSUR ile gemi üzerindeki füze savunma sistemlerinin modernizasyonuna katkı sağlanarak, Türkiye'nin milli savunma sanayii kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

GÖKSUR'un deniz platformlarında kullanımı, özellikle satha yakın uçan seyir füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve savaş uçaklarına karşı etkin bir savunma hattı oluşturuyor.  

