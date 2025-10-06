Açık 13.7ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 06.10.2025 21:46

Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tüm çevre denizlerde icra edilecek Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın 92 gemi, 66 hava aracıyla başladığını açıkladı.

Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı

Dosta güven düşmana korku veren "Denizkurdu-1 2025" tatbikatı başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen "Denizkurdu-1 2025" tatbikatı çevre denizlerde 10 Ekim'e kadar sürecek. Tatbikata 92 gemi ve 66 hava aracı katılıyor.

Tatbikatla, Deniz Kuvvetleri Karargahı ile bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliği değerlendirilecek.

Karargah personeli ile katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yetenekleri geliştirilecek.

Tatbikatın amaçları arasında, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi de yer alıyor. 

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
