Denizlerde caydırıcılığın yeni adresi MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının katkısıyla hayata geçirilen MARLİN 100 EW'nin elektronik harp yetenekleriyle donatılmış, silahlı ve insansız bir deniz platformu olarak başarıyla test edildiğini duyurdu.

MARLİN'in uzaktan komutalı SMASH silah sistemi, yüksek hassasiyetli hedef angajmanı ve otonom seyir kabiliyetiyle denizlerde caydırıcılığın yeni adresi olduğunu vurgulayan Görgün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Savunma Sanayii Başkanlığımızın 40. yılında ortaya konan bu başarı; yerli ve millî üretim anlayışımızın mavi sulardaki yansımasıdır. Başta ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi olmak üzere, bu platforma katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve sahada alın teriyle bu sürece omuz veren çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yolumuz Mavi Vatan’dır. Gücümüz, kendi imkân ve kabiliyetlerimizdir."