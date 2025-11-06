Gök Vatan’da tarihi gün: Türkiye ilk kez başardı

Son dönemlerde birbirinden önemli gelişmelerle adından söz ettiren Türk havacılık tarihi sadece bugünü değil geleceği de doğrudan etkileyecek bir başarıya imza attı.

ASELSAN imzalı MURAD AESA Radar kullanılarak, Türk mühendislerce geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesi atışı gerçekleştirildi.

Elbette burada madalyonun bir test yönü bir de yakın geleceğe olası etkileri var. Önce test kısmından başlayalım ve genel bir çerçeve çizelim. Aslında gerek AESA radar gerek Gökdoğan daha önce ayrı ayrı önemli testlere girmişti. Ki bu süreçler devam ediyor. Ancak Türkiye ilk kez yerli/milli radar takılı olan bir savaş uçağından yerli/milli bir hava-hava füzesini füze ateşleyebildi.

F-16’ya MURAD AESA Radar entegrasyonu neden önemli?

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre söz konusu atış F-16 savaş uçağından gerçekleşti ve testin tüm süreçleri başarıyla tamamlandı.

Türkiye’nin yerli/milli bir AESA radara sahip olabilmesi bu noktada son derece kritik. Çünkü bu teknoloji envanterdeki savaş uçaklarımızın neredeyse hiçbirinde yok. Daha önce Özgür isimli modernizasyon çalışmaları sırasında tek bir F-16 savaş uçağına MURAD AESA radarın entegre edildiği bilgisini paylaşılmıştı. Geri kalan uçaklarımızda henüz bu radar kabiliyeti bulunmuyor.

Ankara’nın elindeki savaş uçaklarında AESA teknolojisinden daha eski ve haliyle daha düşük kabiliyetlere sahip radarlar bulunuyor. AESA radar teknolojisi çok farklı avantajlar sağlamakla birlikte en temelinde çok daha geniş bir alanı daha etkin şekilde tarayabilmesiyle öne çıkıyor. Haliyle düşman unsur daha uzaktan tespit edilebiliyor. Sistem, çok sayıda hedefe aynı anda angaje olabiliyor.

Türkiye’nin bir süredir yerli/milli AESA burun radarı için çalıştığı zaten biliniyor. Ancak bu atışla birlikte aslında projenin beklenenden çok daha hızlı şekilde olgunlaştığı da görünüyor.

Yakın gelecekte başlatılacak ÖZGÜR-2 modernizasyon projesi kapsamında elimizdeki çok sayıda F-16’ya AESA radar entegrasyonu mümkün duruyor. Böylece Ankara, kısa zaman sonra hava kuvveti bakımından son derece önemli bir yetkinliğe çoklu sayılarda kavuşuyor.

Tabi bu sürece Katar’dan gelmesi beklenen 12 adet Eurofighter’ı, İngiltere’den alınacak 20 en güncel model Eurofighter’ı, Milli Muharip Uçak KAAN’ı ve yine milli AESA radarla donatılacak Kızılelma ya da AKINCI gibi platformları da eklediğimizde Ankara için ortaya son derece güçlü bir tablo çıkıyor.

[TÜBİTAK SAGE imzalı hava-hava füzeleri Ankara'nın en stratejik güçlerinden biri olacak.]

Böylesine gelişmiş bir radar milli füzeler için de şart

Testin bir diğer önemli unsuru da TÜBİTAK SAGE imzalı Gökdoğan hava-hava füzesi. Türkiye’nin halihazırda atış testleri yapılan en uzun menzilli hava-hava füzelerinden biri. Bir yandan testler sürüyor diğer yandaysa envanter için geri sayım hızla devam ediyor.

Ancak burada önemli bir nokta var… Ankara’nın sahip olmayı planladığı yeni hava-hava füzeleri son derece gelişmiş. Haliyle bu yeni tür füzeler için de yine benzer kabiliyetlerde bir radar şart. Bunun için de en bilinen adreslerden biri AESA radarlar. Türkiye’nin elinde AESA radarlı uçak olmadığından bahsetmiştik. İşte yeni geliştirilen füzelerin test edilmesi ve envantere girdiğinde tam kabiliyetli şekilde kullanılabilmesi için de AESA radarlar son derece kritik. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radarın füzeler üzerinde böyle bir etkisi de var.

Tüm bunları alt alta eklediğimizde aslında Türk Hava Kuvvetleri kısa zamanda attığı güçlü adımlarla çok farklı bir seviyeye ulaşıyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu gelişmeler Ankara’nın uluslararası siyaset arenasındaki konumunu da giderek güçlendiriyor.