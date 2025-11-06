Parçalı Bulutlu 9.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.11.2025 06:43

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için yürütülen çalışmalarda iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin'in bulunması için çalışma sürüyor.

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: DHA]

Ordu'nun Fatsa ilçesi Sefaköy mahallesinde bir taş ocağında patlatma yapıldıktan sonra göçük meydana geldi.

Üst kotlardan yığılan hafriyat ve kaya parçaları, alt kısımda çalışan iş makinası ve kamyonunun üzerine yuvarlandı. İş makinesi operatörü Burak Kilci ve Kamyon şoförü Ahmet Şahin, yığıntının altında kaldı.

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Arama kurtarma çalışmalarında, henüz 3 ay önce evlendiği öğrenilen iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kamyon şoförünün ise 75 yaşındaki Ahmet Şahin olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti, göçük riskinin sürdüğünü söyledi.

