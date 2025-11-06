Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oldu.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan dev maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Aslan ikinci yarıda Osimhen'le coştu

Temsilcimiz Galatasaray, 58. dakikada Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Böylece Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçında da fileleri havalandırmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekibimiz, 64. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 66. dakikada penaltı atışı kullanan Osimhen, hem kendisinin hem de takımının mücadeledeki 2. golünü kaydetti: 0-2

Temsilcimiz Galatasaray, 76. dakikada bir penaltı daha kazandı.

Penaltı için bir kez daha meşin yuvarlığın başına geçen Osimhen, Ajax kalecisi Pasveer'i ters köşe yatırdı. "Hat-trick" yapan Nijeryalı yıldız, farkı 3'e çıkardı: 0-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı.

Öte yandan Osimhen, Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa kupalarında sarı-kırmızlı formayla "hat-trick" yapan ilk isim oldu. Nijeryalı yıldız, ayrıca kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasında 3 gol atma başarısı da gösterdi.

Bu sezon Devler Ligi'nde 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekibimiz, puanını 9'a çıkarırken Ajax'ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı ünvanını da elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Ajax ise bu haftayı da puansız kapattı.

Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste 3 maç kazandı

Galatasaray, Ajax'ı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Maçın önemli anları

14. dakikada Singo'nun sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Pasveer, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pasveer, soluna yatarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

34. dakikada Mokio'nun ceza yayı çevresinden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

37. dakikada Godts'un pasıyla ceza sahası sağ kanadında meşin yuvarlakla buluşan Gaaei'nin ön direğe doğru yönlendirdiği topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

38. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan dönen topu önünde bulan Gloukh, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza yayı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Pasveer elinden kaçırdı. Hollandalı file bekçisi, altıpas çizgisi önündeki Osimhen'den önce meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ kanattan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerindeki Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

65. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

70. dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Godts, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından boş kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Gaaei'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, üst direğin dibinden auta gitti.

76. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, rakip ağları sarsarak "hat-trick" yaptı: 0-3.

90+4. dakikada Sallai'nin uzun pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 3-0 kazandı.

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal (Dk. 46 Alders), Klaassen, Regeer (Dk. 71 Fitz-Jim), Mokio, Gloukh, Godts (Dk. 71 Bounida), Weghorst

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 86 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 86 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 90 Berkan Kutlu), Sane, Sara (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Sallai, Osimhen (Dk. 81 Icardi)

Goller: Dk. 60, Dk. 66 (Penaltıdan), Dk. 78 (Penaltıdan) Osimhen (Galatasaray)