İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hakim olduğu bir nitelik kazanmıştır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar, hakikati tahrif eden ve kamu vicdanını yanıltmayı hedefleyen bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir. Bu yaklaşım, demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin istikrarını, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir.

Siyasi muhalefet, sorumsuz beyanlarla değil, bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletimizin güvenine layık olmalıdır. Hakikati sulandıran, yalanı ve hakareti siyaset malzemesi haline getiren hiçbir yaklaşım, bu millete fayda getirmemiştir, getirmeyecektir."