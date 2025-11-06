81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların detaylarını paylaşan Yerlikaya, şu bilgileri verdi;

Operasyonlarımızda; 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirdik. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, ele geçirilen ürünlerle, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşların canına ve sağlığına zarar verilmesinin engellendiğini vurguladı.

81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik dün düzenlenen operasyonlarımızda;

❗️ 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki

❗️16 bin 888 litre etil alkol ile

❗️4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirdik.

⚠️13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini… pic.twitter.com/39GPUZZfx1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 6, 2025

Sahte alkol üretiminin sadece bir suç olmadığının altını çizen Yerlikaya, "Bu, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de hayatını hiçe saymaktadır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Yerlikaya, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, "Biz Gereğini Yaparız" mesajını verdi.