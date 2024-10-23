Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 23.10.2024 14:22

Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi'nin güçlenerek büyümesinin mutluluğunu yaşıyorum

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda Milli Teknoloji Hamlesi'nin güçlenerek büyümesine tanık olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi'nin güçlenerek büyümesinin mutluluğunu yaşıyorum

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

120’den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda şirketler teknolojilerini sergiliyor.

Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO ziyaretine ilişkin X'teki paylaşımında, "Ülkemize katma değer katan, uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret ettim. Bu vatanın mühendis bir evladı olarak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin güçlenerek büyümesine tanık olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

SAHA EXPO 2024 kapılarını ziyaretçilere açtı
SAHA EXPO 2024 kapılarını ziyaretçilere açtı

ETİKETLER
Baykar Selçuk Bayraktar İstanbul
Sıradaki Haber
ASELSAN ile Baykar arasında 95,1 milyon dolarlık anlaşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Güneş enerji panelleri vaadiyle 178 milyon liralık vurgun
14:44
Kocaeli'de 2 çocuğunu boğarak öldüren babanın cezai ehliyeti tam çıktı
14:50
Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor
14:35
Borsa'da yarınki işlemlerin takası 30 Ekim'de gerçekleşecek
14:32
MKE ve MSB arasında mühimmat tedarik sözleşmeleri imzalandı
14:29
İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 1047 sağlık çalışanı öldü
İsrail, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel olmaya devam ediyor
İsrail, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel olmaya devam ediyor
FOTO FOKUS
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ