Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi'nin güçlenerek büyümesinin mutluluğunu yaşıyorum

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

120’den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda şirketler teknolojilerini sergiliyor.

Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO ziyaretine ilişkin X'teki paylaşımında, "Ülkemize katma değer katan, uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret ettim. Bu vatanın mühendis bir evladı olarak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin güçlenerek büyümesine tanık olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.