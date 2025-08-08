Parçalı Bulutlu 32.8ºC Ankara
Savunma
AA 08.08.2025 16:13

Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak

Türk savunma sanayiinin önde gelen firmalarından Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracağını açıkladı.

Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak

Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Baykar’ın yeni üretim üssü Milli Mücadele'nin sembol şehri Samsun oluyor. Yapacağımız bu yeni yatırım Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam getirecek. Karadeniz savunma ve havacılık sanayi için önemli bir merkez haline gelecek." ifadelerine yer verildi.

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Samsun’umuzun yüzyılı oluyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAYKAR'ın dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin mimarı olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Samsun’umuzun yüzyılı oluyor." ifadesini kullanan Doğan, şunları kaydetti:

"BAYKAR, Anadolu’daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun’umuzda kuruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, BAYKAR yöneticileri Haluk ve Selçuk Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve gazi şehir Samsun’umuza hayırlı olsun."

