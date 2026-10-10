ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha

ASELSAN, modern harp sahasının en önemli tehditlerinden olan dronlara karşı geliştirdiği "GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi" ile savunma teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatıyor.

Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN'ın, mobilite ve yüksek hassasiyeti bir araya getiren yeni ürünü GÖKALP, araca entegre olarak görev yapıyor. Sistem, düşük maliyetle yüksek etkinlik sunarak, İHA (İnsansız Hava Aracı) tehditlerine karşı kapsamlı bir "önleme kalkanı" oluşturuyor.

Hedefi otonom tespit ediyor ve etkisiz hale getiriyor

GÖKALP, üzerindeki gelişmiş radar ve elektro-optik sensörler sayesinde düşman İHA'larını tespit ederek komuta kontrol yazılımı üzerinden hedefe kilitleniyor. Tehdit algılandığında sistem, bünyesinde bulunan "Avcı Dronlar"ı (Interceptor) devreye alıyor.

Tam otonom uçuş kabiliyetine sahip Avcı Dronlar, tespit edilen düşman İHA’sını havada takip ederek kinetik yöntemle (fiziksel müdahale) kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

Tam mobilite, yüksek hız

Kullanıcı dostu arayüzü ve araca monteli yapısı sayesinde, zorlu arazi koşullarında dahi hızlı bir şekilde mevzi değiştirebilen GÖKALP, mobil birliklerin korunmasında stratejik bir güç çarpanı olarak öne çıkıyor. Geleneksel savunma sistemlerine göre "maliyet etkin" bir çözüm sunan sistem, modern dron tehditlerine karşı Türkiye’nin özgün ve yerli çözümlerle verdiği karşılığın en güncel örneklerinden biri oldu.

Sisteminin teknik özellikleri

Kritik tesislerin ve üs bölgelerinin korunması için optimize edilen GÖKALP, AESA radar ve ileri seviye elektro-optik sensörlerin tam entegrasyonuyla uçtan uca algılama, tanımlama, takip ve imha prensibiyle çalışıyor. Yapay zeka destekli tehdit imha algoritmaları sayesinde 360 derece etkinlik sağlayan sistem, geniş ölçekli operasyonlarda sürdürülebilir bir savunma çözümü sunuyor. Veri bağı yer donanımı ile önleyicinin hedefe kadar ara safha güdümünü gerçekleştiren GÖKALP, Dost-Düşman Tanıma Sistemi (IFF) ve sistemler arası güvenli iletişim özellikleri ile donatılmış durumda.

Sistem, 4x4 araç veya çekili platform üzerinde görev yapabilen esnek bir mimariye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Takım halinde veya tek başına kullanılabilen bu yapı, farklı tipte avcı dronların entegrasyonuna olanak tanıyan modüler bir tasarımla geliştirildi. Her türlü hava koşulunda görev icra edebilen GÖKALP, ani çıkan hedeflere karşı hızlı reaksiyon gösterme yeteneğinin yanı sıra üst komuta kontrol unsurları ile tam koordinasyon içinde çalışma kapasitesine sahip. Geleneksel savunma sistemlerine göre düşük maliyetli ve yüksek vuruş hassasiyetine odaklanan GÖKALP, modern dron tehditlerine karşı Türkiye’nin özgün ve yerli çözümlerle verdiği karşılığın en güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.