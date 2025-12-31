ASELSAN, teknoloji maratonunda 2025'te dev adımlar attı

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, 2025 yılına birçok ilki ve başarıyı sığdırdı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 2025 yılındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ASELSAN'ın 50. yılını kutladıkları 2025'e finansal ve teknolojik performansla damga vurduklarını ifade eden Akyol, yıl boyunca öne çıkan faaliyetlerini sıraladı.

Buna göre ASELSAN, Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükseldi. Türkiye'de ilk kez 1 trilyon lira piyasa değerine ulaşan şirket oldu. Bu rakamla dünyada en değerli ilk 20, Avrupa'da en değerli ilk 10 savunma sanayi şirketi arasına girdi.

Seri üretim altyapısına yapılan yatırımların katkısıyla şirket tarihinin en yüksek yurt içi ve dışı teslimatları gerçekleştirildi. Şirket tarihinin en yüksek tutardaki yurt içi ve dışı sözleşmelerine imza atıldı.

Beyin göçü ilk defa pozitife çevrildi. Bir yıl içinde yurt dışından dönüp ASELSAN'da işe başlayan mühendis sayısı, ayrılan mühendis sayısının 2,5 katına ulaştı.

Uluslararası açılım stratejisi ve yeni ihracat anlaşmaları kapsamında yurt dışı ofis/iştirak/tesis kurulan ülke sayısı 25'e çıktı. Bu sene ilk defa eklenen 3 yeni ülkeyle toplam ihracat yapılan ülke sayısı 95'e ulaştı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma yatırımı, ÇELİKKUBBE'nin ilk büyük teslimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi yatırımı, 1,5 milyar dolar değerindeki Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni gerçekleştirildi. ASELSAN'ı geleceğe taşıyacak, yüzde 40 kapasite artışı sağlayan 280 milyon dolar değerindeki 14 yatırımın açılışı yapıldı. Aynı törende, 47 unsurdan oluşan ÇELİKKUBBE sistemlerinin ilk büyük teslimatı gerçekleştirildi.

MURAD AESA Burun Radarı entegre edilen Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN arayıcı başlığıyla donatılmış GÖKDOĞAN füzesiyle hedefi tam isabet vurdu. Bir insansız savaş uçağından ilk defa gerçekleştirilen bu hava-hava füzesi atışı, dünya havacılık tarihine geçti.

ÇELİKKUBBE'nin Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi SİPER'in ilave batarya kabulleri gerçekleştirildi. ÇELİKKUBBE'nin bileşenlerinden HİSAR-O Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin seri teslimatlarına devam edildi.

GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, FPV, sabit kanatlı ve döner kanatlı dronlara karşı etkinliğini kanıtladı. TCG İSTANBUL üzerinden HİSAR-D Atış Kontrol Sistemi ile yapılan atışı başarıyla tamamlandı. Bu yıl lansmanı yapılan EJDERHA, testlerde sürü dronları başarıyla imha ederek üretim aşamasına geçti.

Sahada başarıyla kullanılan KORKUT'un birden fazla ülkeye ihracatı gerçekleştirildi. GÖKDENİZ için yeni ihracat sözleşmeleri imzalandı. Seri teslimatlarına devam edildi. 'Mavi vatan'ın caydırıcı gücü nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, deniz yüzeyine yakın uçan (sea-skimming) hedefi başarıyla vurdu.

Radar ihracatları

Türk Silahlı Kuvvetlerine seri teslimatlarına devam edilen ALP 100-G ve ALP 300-G Erken İhbar radarlarının ilk ihracatları gerçekleştirildi. Türkiye'nin havadan erken ihbar kabiliyetinin artırılması maksadıyla Hava Aracına Entegre (insanlı/insansız) Erken İhbar Radarı geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

CENK Dört Boyutlu Arama Radarı, Türkiye'den sonra dost ve müttefik ülkelerde de kullanıma alındı. STR Silah Tespit Radarı'nın ilk ihracatı gerçekleştirildi. HTRS Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi ihracat başarısına ulaştı.

Türkiye'nin düşük görünürlüklü hedef tespitinde erken ihbar kabiliyetini artıracak ALP-400 UHF Radarı geliştirilmeye başlandı. SERDAR Sahil Gözetleme Radarı'na ilişkin ilk ihracat sözleşmeleri imzalandı.

ASELSAN'ın pençeleri güçlendi

NATO üyesi Polonya ile elektronik harp sistemlerine yönelik ihracat sözleşmesi yapıldı.

Gelişmiş özelliklere sahip PUHU 3-LT Elektronik Harp Sistemi'nin teslimatlarına devam edildi. Uçuş testleri tamamlanan ANTIDOT 2-U/EA Elektronik Harp Sistemi, yurt içinde ve dışında operasyonel hale getirildi. Geliştirilmesi tamamlanan ANTIDOT 2-U/ES Elektronik Destek Sistemi'nin seri üretim teslimatlarına başlandı.

Aktif Koruma Sistemi AKKOR'un teslimatlarına devam edildi.

Parçacık etkili, milli sert hedef tapalı sığınak delici ve kızılötesi arayıcı başlıklı (IIR) olmak üzere 3 yeni varyantı geliştirilen TOLUN'un çok uzun menzilli atışları başarıyla gerçekleştirildi. TOLUN'un ihracat faaliyetleri de sürdü. Bayraktar AKINCI, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA-III platformlarına entegre edilen TOLUN, Türkiye'de gövde içerisinden atılan ilk mühimmat oldu.

GÖKTAN Sistemi ile TOLUN mühimmatına, karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırıldı. TOLUN atışlarında ASELSAN'ın özgün tasarımı KILAVUZ-31 Ataletsel Ölçüm Birimi kullanıldı. Seri üretime aktarılan KILAVUZ-31'le, güdümlü mühimmatların en kritik bileşenlerinden birinin daha millileştirme faaliyetleri tamamlandı.

AKINCI, ANKA III ve AKSUNGUR'a entegrasyonu sağlanan LGK82'nin yurt içi ve dışı teslimatlarına devam edildi. GÖZDE Güdüm Kiti, F-16 üzerinden yapılan atış testinde yüksek hızla hareket eden hedefi nokta atışla vurdu. Böylece Türkiye milli güdüm kitleriyle hareketli hedefi vurma yeteneği kazandı. KGK-84'ün ilk uçuş ve atış testini başarıyla yapıldı. Böylece 1 ton ağırlığında bir bombanın ilk kez çok uzun mesafeye milli güdüm kitleriyle atışı gerçekleştirildi.

İHA'ların "gözleri" ihracata döndü

Yeni Nesil Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN, Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi. Böylece dünyada sayılı ülkenin yapabildiği elektro-optik teknolojisi ülkeye kazandırıldı.

Sahada yüksek adetlerde başarıyla kullanılan SARP ve SMASH sistemlerinin birden fazla ülkeye ihracatı gerçekleştirildi. ASAF-155 MOFA Çok Maksatlı Topçu Tapası'nın seri üretimine başlandı. ASELFLIR-600, AKINCI ile tam performans test uçuşlarını başarıyla tamamladı. 225 kilometreden elde edilen net görüntüyle SİHA'ların keşif gözetleme kabiliyeti stratejik seviyeye ulaştırıldı. ASELFLIR-600'ün seri teslimatlarına yönelik üretim faaliyetlerine başlandı. Alanında dünyada lider ürün konumuna gelen ASELFLIR-500'ün 100. teslimatı gerçekleştirildi. NATO üyesi ülkeler dahil 20'den fazla ülkeye ihracat başarısına ulaştı.

Bu yıl teslim edilen DRAGONEYE-2 kameralarında, ilk defa milli olarak geliştirilen foton dedektörleri kullanılmaya başlandı. Platform entegrasyonları yapılan Türkiye'nin ilk Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi YILDIRIM, atış testlerinde başarısını kanıtladı.

LUNA-1 alçak yörünge IoT uydusu, SpaceX Falcon-9 ile fırlatıldı ve ilk sinyalleri Ankara'daki yer istasyonundan alındı. TÜRKSAT 6A, ASELSAN'ın geliştirdiği haberleşme görev yükleriyle uzaydaki mesaisine başladı. Uydu haberleşme terminali AcroSat Ku53-A, entegre edildiği çeşitli insansız hava platformlarıyla birlikte 10 farklı ülkeye ihraç edildi. SİHA'lara entegre edilen AcroSat Ku27-A terminaliyle uçuşlar başarıyla gerçekleştirildi.

Denizlerdeki ASELSAN imzası

Bayraktar KIZILELMA, düşük görünürlüklü milli IFF Birleşik Sorgulayıcı/Cevaplayıcı ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. ASELSAN tarihinin en büyük hacimli haberleşme ihracat sözleşmesi imzalandı.

Yerli ve milli AcroSAT Ku120-M, ilk defa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuldu. Yeni nesil ARTCom 9682 V/UHF telsizinin SİHA'larla ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemi olan JEMUS Projesi, 2025 yılında devreye alınan sahalarla 81 ilin tamamında aktif hale geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü için kurulan kriptolu haberleşme sistemi KETUM, 8 yeni ilde daha aktif oldu. Türkiye'de ilk defa Adana'da Emniyet Teşkilatı için geniş bant LTE Görev Kritik Haberleşme Sistemi devreye alındı. Milli data link T-Link'in yaygınlaştırma faaliyetlerine devam edildi.

Denizlerde yeni bir savunma konsepti daha ülkeye kazandırıldı. TCG ANADOLU'dan havalanan Bayraktar TB3, ASELSAN ALBATROS-S Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (İDA) uzun mesafeden kontrol edilmesini sağladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Ufuk Ötesi Düşük Frekans Çekili Sonar Sistemi DÜFAS'ın seri üretimine başlandı. Farklı varyantlara sahip DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, dalış testlerinde görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. MARLİN SİDA'dan SMASH Uzaktan Komutalı Silah Sistemi atışları başarıyla tamamlandı.

Denizlerin kontrolü ve güvenliği için ASELSAN mühendisliğinin gücüyle geliştirilen NAVTEX sistemleri, "mavi vatan"da göreve başladı. Deniz Ataletsel Navigasyon Sistemi ANS 610-M ilk defa donanma envanterine kazandırıldı. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülen, dünyanın en kapsamlı MEKO Sınıfı Fırkateyn Modernizasyon Projesi olan BARBAROS yarı ömür modernizasyonu kapsamında ilk geminin teslimatı gerçekleştirildi.

Milli Muharip Uçak KAAN için ilk teslimat

ASELSAN'ın gelişmiş teknolojileriyle donatılan zırhlı muharebe aracı modernizasyonları tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlar yapıldı. FIRTINA-II Obüsleri'nin Atış Kontrol Sistemi teslimatlarına devam edildi.

Atış kontrol, aktif koruma, kayar bilezik, periskop ve benzeri kritik ASELSAN teknolojileriyle donatılan ALTAY tanklarının ilk teslimatları gerçekleştirildi. Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II, yerli ekranla tasarlanmış olan ADEN Çok İşlevli Gösterge Birimi ile ilk uçuşunu yaptı.

Sivil Sertifiye Hava Navigasyon Sistemi ANS 611-A'nın ilk teslimatı tamamlandı. Yeni nesil aselMAS aviyonik suiti kullanılarak modernize edilen S-70A Helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırıldı.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın kritik bileşeni olan ve ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen KILAVUZ 40 Ataletsel Ölçüm Birimleri'nin ilk teslimatı tamamlandı.

Milli teknolojiler sağlık sektörüyle buluştu

Kamu hastanelerinin kullanımına yönelik 330 cihazı kapsayan sözleşme kapsamında HealthView Mobil Dijital Röntgen Cihazları'nın ilk 30 adedi Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

2025 yılında kan testleri başarıyla tamamlanan LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi'nin seri üretimine yönelik çalışmalara devam edildi. Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Heartline OED yurt içinde ve dışında 15 binden fazla adette teslim edildi.

BorderGuard Sınır Güvenliği Sistemi, yeni eklenen bölgelerle birlikte 3 bin kilometreye yakın alanda hudutların korunmasına etkin şekilde katkı sağlamayı sürdürdü. Ülke genelinde yaygın kullanımda olan CityGuard Kent Güvenliği ve FacilityGuard Kritik Tesis Güvenliği çözümlerinin ilk ihracatı gerçekleştirildi.

Saatte 225 kilometre işletme hızıyla Türkiye'de geliştirilip üretilecek en hızlı tren olma özelliğine sahip Milli Hızlı Tren için aselRAIL Çekiş Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemleri TÜRASAŞ'a teslim edildi. GoA4 seviyesi tam otomatik (sürücüsüz) Milli Metro Sinyalizasyon Sistemi'nin test ve kalifikasyon sürüşleri başarıyla gerçekleştirildi.

2025 sonu itibarıyla yapay zeka analizleri ve görüntü işleme özelliklerine sahip 100 bini aşkın ODAKAN Yaka Kamerası kullanıma alındı. Güvenlik birimlerimiz için geliştirilen ODAKAN Yaka Kamerası, Türk futbol sahalarında görevine başladı.

Millileştirme hız kesmedi

Yerli tedarikçilere verilen toplam sipariş tutarı önceki yıla göre yüzde 82 arttı. Bu yıl içinde tedarik ekosistemiyle birlikte 103 ürün millileştirildi.

Yerli ve milli üretimi artırmak, kritik teknolojilerin üretiminin Anadolu'ya taşınmasını ve kapasite artırımını sağlamak amacıyla Gaziantep ve Malatya'da iki yeni iştirak kuruldu. Bu sayede spin-off firma sayısı 5'e yükseldi.

Akademi-sanayi işbirlikleri kapsamında geleceğin teknolojilerini üretmek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi'nde 6 farklı ortak araştırma laboratuvarı (ASELABS) kuruldu.

Yeni açılanlarla birlikte toplam ARGE Merkezi sayısı 11'e çıktı. ASELSAN Girişimcilik Merkezi'nde 10 girişimci desteklendi, bunlardan 4 girişimin geliştirdiği bileşenler ASELSAN ürünlerinde yer aldı.