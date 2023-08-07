ASELSAN ilk 50'de yükseliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir şirketi olan ASELSAN, listede iki basamak birden yükseldi. Dört Türk savunma sanayi firmasının yer aldığı listede geçtiğimiz yıl 49’ncu sırada yer alan ASELSAN, bu yıl 47’nci sıraya çıktı.

İstikrarlı büyümesini sürdüren ASELSAN, dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine ilk olarak 2006 yılında 97’nci sıradan girmişti.

“Daha üst sıralara tırmanacağız”

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, milli teknolojiler ve ihracat odaklı savunma sanayi stratejisi ile Türkiye’nin gururu olmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle ihracatı artırmak çalışmaya devam edeceklerini belirten Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küresel çaptaki etkinliğimiz Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün’ün öncülüğünde artarak devam edecek. Ülkemiz için alın ve akıl teri dökerek geliştirdiğimiz milli sistemlerin başarısını taçlandıran bu gelişmeyi, milletimizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz.

Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47’nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz, Türk savunma sanayinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımız kanıtıdır. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda global arenada daha üst sıralara tırmanmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”