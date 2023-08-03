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Savunma
AA 03.08.2023 16:55

Savunma sektöründen rekor ihracat

Savunma sanayii sektörü, temmuz ayında 657,5 milyon dolarlık ihracata imza atarak, tarihi aylık ihracat rekorunu kırdı.

Savunma sektöründen rekor ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli gücü ve desteği arkasına alan savunma sektörünün, bir rekoru daha Türkiye'ye armağan ettiğini kaydetti.

Sektörün, tarihi aylık ihracat rekorunu kırarak temmuz ayında 657,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Görgün, 2023 yılının ilk 7 ayındaki toplam savunma ve havacılık sanayii sektörü ihracatının da 3 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

"Dünyaya sunduğumuz güvenin yansımaları sürecek"

Savunma teknolojilerinde dünyaya sunulan güvenin yansımalarının süreceğini vurgulayan Görgün, "Omuz omuza çalışarak rekorlar kıran firmalarımızı ülkemize sundukları katma değer için tebrik ederiz." dedi.

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Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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