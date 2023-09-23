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Savunma
AA 23.09.2023 11:31

ASELSAN, 2023'te 4 milyar dolarlık iş anlaşması yaptı

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, şirketin 2023 yılında 4 milyar dolarlık iş anlaşması yaptığına işaret ederek, büyümenin ve faaliyetlerindeki gelişmenin devam edeceğini söyledi.

ASELSAN, 2023'te 4 milyar dolarlık iş anlaşması yaptı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN 10. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket pay sahiplerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

"Özellikle Avrupa ithalatçılarını etkileyen ve 1 Ekim'de başlayacak sınırda karbon düzenlemesi mekanizması hakkında bir çalışma var mı?" sorusuna karşılık Akyol, karbon konusu ile ilgili tedarik biriminin çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

"Büyüyerek devam ediyoruz"

"Son açıklanan finansal tablolarda yer alan 2,5 milyar lira olan nakit akışının sebebi nedir? ASELSAN'ın hisse geri alım programı planı var mı?" soruları üzerine Ahmet Akyol, "Nakit konusunda yılbaşından bugüne 4 milyar dolarlık iş imzası gerçekleştirildi. Büyüyerek devam ediyoruz. Bu büyümeyle birlikte faaliyetlerimiz de gelişmeye devam edecektir. Hisse geri alım programına ilişkin olarak ASELSAN'ın büyüyen faaliyetleri ile gerçek değerini ortaya koyacağız. Pay sahipleri bu gelişmeleri daha yakından izleyecektir." dedi.

ASELSAN Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Yunus Poyraz da "ASELSAN olarak yıl sonu enflasyonu muhasebesi kapsamında varlıkların yeniden değerlendirilmesi ve değer artışı olarak yansıtılması planlanıyor mu?" sorusuna, "Bu konuda her türlü hazırlığı yapıyoruz. Devletimiz böyle bir karar verirse hazır durumdayız." yanıtını verdi.

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