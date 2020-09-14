Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyeti kazandıran ASELPOD Hedefleme Sistemi'nin seri üretim kabul uçuşları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 401’inci Test Filo Komutanlığı’nın uçuş testlerinden yeni görüntüler yayınladı.



Hedeflerin başarıyla vurulduğu görüntülerle ilgili paylaşımda, “Milli hedefleme ve işaretleme podumuz ASELPOD seri üretim kabul test uçuşları 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından icra edilmeye devam etmektedir” notu da yer aldı.

Millî hedefleme ve işaretleme podumuz ASELPOD seri üretim kabul test uçuşları 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından icra edilmeye devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/AfLBXi1c69 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2020





Özgün ve milli sitem

ASELPOD Hedefleme Sistemi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında özgün ve milli olarak geliştirilip Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırıldı. Modern savaş uçakları için özgün olarak geliştirilen hedefleme sistemi, uçakların etkinliği konusunda çarpan etkisi yaratıyor.

Gece ve gündüz keskin görüş ve işaretleme

ASELPOD Hedefleme Sistemi, ihtiva ettiği yüksek çözünürlüklü termal ve gündüz kameralarıyla gece ve gündüz koşullarında pilota görüş imkanı sağlamakla beraber yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis ediyor, ileri düzey görüntü işleme algoritmalarıyla hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor.



Çoklu hedef takibi yapabilen ASELPOD, daha önce yurt dışından alınan hedefleme sistemlerinin yerine geçti.

