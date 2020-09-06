Haber Giriş: Kaynak: AA
Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlayacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ROKETSAN'ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonu başarıyla tamamlandı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının bugünün modern muharebe koşullarına uygun olarak yetenklerini artırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Demir, şunları anlattı:
"ROKETSAN'ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Öncelikle 40 tankın zırhlandırması bulundukları bölgede yapılarak tankların beka yetenekleri en üst seviyeye çıkarılacak."
Etiketler: zırh paketi ROKETSAN Balistik Koruma Merkezi kalifikasyon testleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail DeSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 15:13
Son Haberler
- 15:53
- 14:50
- 15:18
- 14:38
- 14:35
Sıradaki Haber
Hürjet'e özel mühendislik simülatörü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz