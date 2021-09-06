Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye’deki 60 hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki hastaları mercek altına aldı.

11 Ağustos'ta tedavi gören 952 koronavirüs hastası ile ilgili aşılı-aşısız analizi gerçekleştirdi. Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.

Sonuçlara göre aşı yaptırmayanlar, iki doz sinovac olup vakti geldiği halde üçüncü dozu olmayanlar ile aşı dozlarını tamamlamayanlar büyük risk altında.

"İki doz Sinovac olanlar üçüncü doz aşılarını yaptırmalı"

Türk Yoğun Bakım Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Fethi Gül, bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri olarak yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekiyor:

"Bunun dışında kalan hastaları gözlemlediğimizde yüzde 39 çift doz inaktif aşı ile sinovac aşılı olanları gözlemledik. Sinovac aşısının da gösterilen bir etki süresi vardı. Bu etki süresinin bir süre sonra geçtiğini gördük.

Bu anlamda özellikle üçüncü ay içerisinde etkisinin yavaşlamış olması son 3 ay içinde de etkisinin yavaşlamış olmasından dolayı. 4’ncü ayda da etkinliğinin iyice yavaşlamış olmasından dolayı bu hasta grubunda özellikle Sinovac hasta grubunda üçüncü doz rapel dozunun yapılmasını önereceğiz"

Yoğun bakımlarda Delta varyantı

Araştırmaya göre aşısız grupta yaş ortalaması 58, iki doz sinovac aşılı olan grupta ise yaş ortalaması 73.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Demirkıran da 2 hastadan birinin aşısız olduğunu söylüyor:

"Geri kalanların da büyük bir bölümü aşı programını tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Dolayısı ile yüzde 80-85 civarında aşılı aşısız ve aşı programını tamamlamamış yoğun bakım yatışlarına sahiptiler"

Yoğun bakımdaki 952 kişi arasında iki doz Biontech aşısı olanlar ise yalnızca yüzde 5.

Yoğun bakım hastalarında ağırlıklı olarak Delta, Delta Plus ve Alfa varyantlarına rastlandı.

Kamera: Orhan Mete