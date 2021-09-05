Göz yaralanmalarına neden olan kazalar en çok ev ortamında meydana geliyor. Özellikle 4 yaşa kadar olan çocuklarda göz kazaları daha sık yaşanıyor.

Uzmanlar evdeki mobilyaların daha güvenli hale getirilmesi konusunda aileleri uyarıyor.

"Çocuklar koşarken kapı kollarına çarpıyor"

Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, "Çocuklar boyları yüzünden koşarken, oynarken sivri uçlu köşelere kapı kollarına çarpabiliyorlar. Bunların kapatılması ya da kapı kollarının ona göre seçilmesi önem

taşıyor" dedi.

Çocukların oynadığı oyuncak seçimi de önemli. Lazerli oyuncaklar, gözde yanık, kanama ve bazen delinmelere yol açabiliyor.

"Sivri uçlu oyuncaklar seçilmemeli"

"Çocuklara oyuncak seçiminde gözüne zarar verebilecek sivri uçlu oyuncakların alınmaması gerekiyor. Lazerli, ışıklı gözüne zarar verilebilecek oyuncaklar zaten seçilmez ama öyle evde de varsa onlar da uzak durması gerekiyor"

"Çocuklar kimyasalları bilmeden gözüne kaçırabiliyor"

Çocukların temizlik malzemeleri ile direkt teması da geri dönülemeyecek göz hasarlarına neden olabiliyor.

"Bu yaralanmalar da yine oldukça ağır sonuçlar verebiliyor. Göze kimyasal kaçması... Özellikle çocuk grubunda bilmeden gözüne kaçırabiliyor. Bu kimyasal yaralanmalar da oldukça ağır hasarlara, görme kaybına neden olabiliyor"

Göz yaralanmalarında olabilecek en kısa sürede müdahale yapılması önemli.

Uzmanlar böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.

