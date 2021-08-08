Yaz aylarında beslenme ve hijyene her zamankinden fazla özen göstermek gerekiyor. Aksi halde sadece koronavirüsten değil yaz hastalıklarından korunmak mümkün olmuyor.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Murat Köse, yazın en çok virüslere bağlı difteri, dizanteri, tifo ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarının görüldüğünü söyledi.

Semptomlar koronavirüsle benzer

Yaz hastalıkları, koronavirüsle de benzerlik gösteriyor. Ayırıcı tanı için doktora başvurmak önem taşıyor.

Köse, "Bazı mide bağırsak enfeksiyonları da böyle ateş yapabiliyor, ishalle seyrediyor. Biliyorsunuz COVID-19 da bu şekilde seyredebiliyor. Özellikle vakaların arttığı şu dönemde aslında ayırıcı tanı çok önemli" dedi.

Enfeksiyonlardan korunmak için temizlik ve mesafeye dikkat etmek şart

Hastalıklardan korunmanın yolunun tedbirli olmaktan geçtiğini söyleyen Köse şu ifadeleri kullandı:

"Aslında hep dediğimiz gibi COVID-19'daki gibi bunlarda da hijyen çok önemli. Özellikle yazın artan gastroenterit mide bağırsak enfeksiyonları çok fazla temasla geçiyor aslında, mesafeye dikkat etmemekle geçiyor."

Kalabalık havuzlara girilmemesi ve tüketilen gıdalara dikkat edilmesi de tavsiyeler arasında.