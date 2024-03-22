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Sağlık
AA 22.03.2024 11:37

Yaşlı vatandaşlar "YAŞAM"lar ile emin ellerde

Türkiye'de ilk kez 80 yaş ve üstü kişilerin, kendilerinden sorumlu hekime emanet edildiği Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) ile yaşlılar bütün sağlık kontrollerini tek çatı altında kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Yaşlı vatandaşlar "YAŞAM"lar ile emin ellerde

Sağlık Bakanlığı tarafından  geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında, hastaneler bünyesinde faaliyete geçirilen YAŞAM'ların sayısı her geçen gün artıyor.

Bu merkezlerden biri de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alıyor.

Merkezde, 80 yaş ve üstü kişilere ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetleri veriliyor. Rutin sağlık kontrollerini bu merkezde yaptıran yaşlılar, sorumlu hekimlerinin gözetiminde düzenli sağlık taramalarından geçiriliyor.

"Merkezimize 200'e yakın hastamız kayıtlı"

Hastanenin Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, yaklaşık 6 ay önce hizmete başlayan merkeze ilişkin yaptığı açıklamada, YAŞAM projesini ilk başlatan hastanelerin başında geldiklerini söyledi.

Merkezle 80 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesinin amaçlandığını dile getiren Naharcı, hastaların merkezde görevli hekimlerce takip edilip değerlendirildiğini belirtti.

Hastaların tahlil ve hastanedeki diğer tüm işlemlerinin merkezden koordine edildiğini anlatan Prof. Dr. Naharcı, şöyle konuştu:

"Bölge olarak baktığımızda 200'e yakın 80 yaş ve üstü hastamız merkezimize kayıtlı. Hastalarımız hastaneye geldiklerinde bütün işlemlerinde yardımcı oluyoruz. Kliniğimizde gerektiğinde yatış kararını verebiliyoruz. Bu sayede 80 yaş ve üstü vatandaşlarımız, poliklinik poliklinik gezmek, doktor doktor dolaşmak durumunda kalmıyor. Ayrıca hastalıklarının daha iyi yönetilmesi sağlanıyor.

80 yaş ve üzerindeki bireylerimizin çoğu bir yakını tarafından bakılıyor. Merkezle yaşlılarımıza bakan yakınlarına da sosyal, psikolojik ve yaşlı bakımına ilişkin destek sağlıyoruz."

Kronik hastalıklar, demans gibi problemler ayrıntılı değerlendiriliyor

YAŞAM'a başvuran bir yaşlının öncelikle ilgili hekim tarafından detaylı değerlendirmeye alındığını kaydeden Naharcı, "Yaşlımızın kronik hastalıkları, depresyon, bunama, demans, idrar kaçırma, çok ilaç kullanma gibi tüm problemleri hekimimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Ardından bu problemlerinin yönetimine yönelik planlar oluşturuluyor. İlk başvuruda kan, idrar gibi tüm tetkikleri de yapılıyor." dedi.

Naharcı, merkezde görevli gerontologların hastanın mental durumuna yönelik testleri de yaptığını, sağlıklı yaşlanmasına yönelik önerilerde bulunduğunu ifade ederek, ilerleyen süreçte uzaktan sağlık hizmeti ve yaşlıların ev ziyaretlerine yönelik uygulamaların da devreye alınacağını bildirdi.

"Hastane işlemlerim merkez sayesinde çok kolay yürüyor"

Sağlık kontrolleri YAŞAM'da sürdürülen 85 yaşındaki İsmet Erişen, "Merkeze şu ana kadar iki kez geldim. Burada verilen hizmetten çok memnunum. Buradaki muayenemde kemik erimem olduğu tespit edildi. Doktorumuz hem ilaçlarımı verdi hem de egzersizler önerdi. O egzersizleri evde de yapıyorum. Hastane işlemlerim merkez sayesinde çok kolay yürüyor." diye konuştu.

81 yaşındaki Macide Özdel Şahin de merkezden aldığı hizmetten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Doktorların burada kendilerini düzenli takip ettiğini belirten Şahin, "Biz de randevularımıza sadık kalarak merkeze geliyoruz. Çünkü sağlık bizim sağlığımız. Hastanedeki tüm işlemlerim merkezden daha rahat yürütülüyor. Tekrar randevu almak zorunda kalmıyorum." ifadelerini kullandı.

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