AIDS'te yeni umut: Genetik makas ile HIV tedavisi

Hollanda'nın Amsterdam ünviersitesi araştırmacıları, Nobel Ödüllü CRISPR gen düzenleme yöntemiyle HIV'i insan hücrelerinden temizlediklerini duyurdu.

"Moleküler düzeyde çalışan bir makas" gibi işlev gören CRISPR yöntemiyle, hücre DNA'sındaki istenmeyen bölümler kesilip atılabiliyor.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında HIV'i insan DNA'sından temizlemeyi başardıklarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarını, Avrupa Klinik Mikrobiyonoji ve Bulaşıcı Hastalıklar kongresinde paylaşan uzmanlar, kapsamlı bir HIV tedavisi geliştirmeyi hedefliyor. Ancak bu konuda çok daha fazla araştırma gerektiğine dikkat çekiliyor.

Türkiye'de 35 bin, dünyada 40 milyon kişi

Vücut sıvıları ile bulaşan HIV, bağışıklık yetmezliğine neden oluyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.

Mevcut ilaçlar farklı dokulara yerleşen virüsün yayılmasını durduruyor ancak ortadan kaldıramıyor.

İstatistiklere göre Türkiye'de 35 bin dünyada ise yaklaşık 40 milyon kişi HIV ile yaşıyor.

HIV'in neden olduğu enfeksiyonunun ileri evresi ise AIDS olarak adlandırılıyor.