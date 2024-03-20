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Dünya
AA 20.03.2024 23:56

Tayland'da albino manda, türü "yumuşak güç" sembolü olsun diye hükümet konağına götürüldü

Tayland'da albino bir manda, türünün "yumuşak güç" sembolü olarak tanıtılması için sahibi tarafından hükümet konağına götürüldü.

Tayland'da albino manda, türü "yumuşak güç" sembolü olsun diye hükümet konağına götürüldü

The Nation'un haberine göre, Başbakan Srettha Thavisin, hükümet konağına getirilen 5 yaşındaki Ko Muang Phet isimli mandaya ilişkin, "Daha önce bu kadar güzel bir manda olduğunu bilmiyordum!" dedi.

Mandanın sahibi Jittanat Limthongkul de manda yetiştiriciliğine ilginin arttığını ve bu hayvanların "yumuşak güç" olarak tanıtılmasının zamanının geldiğini söyledi.

Mandanın birçok turistin dikkatini çektiğini, turistlerin hayvanla fotoğraf çektirmek istediklerini dile getiren Limthongkul, Tayland'da yeni yılın gelişinin kutlandığı Songkran festivalinde de Ko Muang Phet ve diğer mandaları kent merkezine getireceğini belirtti.

Bu girişimi desteklediğini ifade eden Thavisin de bunun için güvenliğin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Görüşmenin sonunda Thavisin, Hükümet Sözcüsü Chai Wacharonke'ye mayıs ayında Çin'e yapılacak tanıtım gezisine Tayland mandalarının da dahil edilmesi için Tarım ve Kooperatifler Bakanlığı ile koordinasyon sağlaması talimatını verdi.

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