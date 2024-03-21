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Gündem
AA 21.03.2024 20:46

Bakan Koca: Kamuda herkes kendi görev tanımına uygun alanda çalışacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık teknikerlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin, "Kamuda teknikerler kendi işini, hemşire arkadaşlar kendi işini yapacak, yerine kimse çalışmayacak. Özel sektörde ise hemşire arkadaşlarımızın sorumluluğunda onların görev tanımına uygun işleri yapmaya sadece izin var" dedi.

Bakan Koca: Kamuda herkes kendi görev tanımına uygun alanda çalışacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anestezi ve ameliyathane teknikerleri ile acil tıp teknisyenliği ve paramedik çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeye ilişkin dün yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

Yakında Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen düzenlemeye ilişkin, kamuda teknikerlerin teknikerlik, hemşirelerin hemşirelik yapacağının, yani birinin diğerinin alanında görevlendirilmeyeceğinin altını çizen Koca, özel sektörde ise teknikerlerin, hemşirelerin gözetiminde, onların görev tanımına uygun işleri yapmaya izninin bulunduğunu aktardı.

"Kamuda herkes kendi görev tanımına uygun alanda çalışacak"

Bugün Mardin'deki esnaf ziyareti esnasında konuyla ilgili bir gencin sorusunu yanıtladığı video paylaşımına da yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Kamuda herkes kendi işini yapacak. Teknikerler kendi işini, hemşire arkadaşlar kendi işini, yerine kimse çalışmayacak. Özel sektörde, özellikle bu anlamda hemşire arkadaşlarımızın sorumluluğunda, hemşire arkadaşlarımız yoksa onların çalışma durumu yok, hemşire arkadaşlarımızın sorumluluğunda onların görev tanımına uygun işleri yapmaya sadece izin var. Yani hemşire arkadaşlar tedirgin olmasınlar. Onların sorumluluğunda, görev tanımına uygun tekniker arkadaşlar sadece özel sektörde... Kamuda herkes kendi görev tanımına uygun alanda çalışacak."

 

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