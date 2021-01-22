Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinde 'ev içi bulaş' riskine dikkat çekti.

Aydın, çocukların zaten tatilde olduğunu ama tatil kelimesinin getirdiği psikolojiyle ailelerin toplu mekanların, toplu insanların bir araya gelebileceği yerlere gitme ihtimallerinin doğduğunu söyledi.

Alışık olunan tatilin içinde çocukların anneanneyle, babaanneyle ve birinci derece akrabalarla buluşturulması gibi alışkanlıklar olduğunu hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın belirttiği gibi şubatın ortalarından itibaren yüz yüze eğitime geçmek istiyorsak, şu anda yakalanan başarıyı kaybetmemek adına çekirdek aile dışındaki aile toplantılarının, aile görüşmelerinin, şehirlerarası seyahatlerin ya da birinci kuşak buluşmalarının da bu tatilde yapılmaması gerekiyor."

"Ailenin kendi çekirdeğinde buluşmasını sürdürmesi gerekiyor"

Ailelerinin kendi çekirdeğinde buluşmasını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Salgının çok yoğun olduğu dönemde şunu gördük ki, aileye dışarıdan bir pozitif geldiği zaman en az iki üç kişiye bulaşıyordu. Bu süreci tatil psikolojisinde değil de bu salgınla mücadeledeki bir ara dönem olarak düşünmede fayda var." dedi.

"Bu üç haftayı biraz hor kullanırsak heba etmiş oluruz"

Aydın, "Aslında bu 3 haftalık okul tatil döneminde aileler de toplumsal mücadeleye destek verirse, tahmin ediyorum şubatın ortasından itibaren çok büyük bir başarıya imza atmış oluruz. Bu üç haftayı biraz hor kullanırsak heba etmiş oluruz. Salgının 3 haftadan sonra yükselmeye başladığını görürüz." diye konuştu.