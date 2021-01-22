Dezenfektan, kolonya ve çeşitli hijyen maddeleri virüsle mücadelede kişilerin sıkça başvurduğu önlemlerden birkaçı.

Mikrop bulaşması endişesiyle hayatını olumsuz etkileyecek düzeyde önlem alan kişiler misofobik tetiklenmeler yaşayabiliyor.

Beynin "bir mikrop var ve beni alt edecek" algısı var

Halk arasında temizlik titizlik hastalığı olarak bilinen misofobiyle ilgili olarak, Psikolog Ferhan Bıçakçılar, “Misofobi, buna yakalanmış kişinin düşüncelerinde yaratmış olduğu pislik üzerine kuruludur. Kişi bir paketi yüzlerce kez yıkasa da zihninde temizlik hissi yaratmadan ondan kurtulamaz. Beynin ‘Her an, her yerde bir mikrop var ve beni alt edecek, ben ise onunla baş etmekte yeterli değilim’ şeklinde bir algısı var” dedi.

“Bütün dünya misofobi oldu”

Pandemiyle beraber bütün dünyanın misofobi olduğunu ve misofobi hastalarının normalleştiğini söyleyen Bıçakçılar, “Sokaktan gelen her şeyin üzerinde bir virüs varmış ve bu virüs bizi yakalayacakmış gibi hissettik. Zaman geçtikçe ve bunun böyle olmadığı anlaşıldıkça, insanlar normalleşmeye başladıkça misofobik kişilerin fobileri daha çok arttı. Şu anda da bu takıntı inanılmaz yüksek derecede seyrediyor” dedi.

İçinde bulunulan durum nedeniyle sağlıklı bireylerin de fobik reaksiyonlar göstermeye başladığını vurgulayan Bıçakçılar, erken tanının bu hastalık sürecinde önemli olduğunun altını çizdi.