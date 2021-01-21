Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sokağa çıkma kısıtlamaları ile tedbirlerin hastalık seyrine etkisini değerlendirdi.

Kayıpmaz, hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen uyumun vaka sayılarındaki azalışa olumlu yansıdığını anlattı.

"Yaklaşık 7 haftayı geride bıraktığımız kısıtlamaların yeni vaka, hasta ve ağır hasta sayılarına önemli ölçüde düşüşe neden olduğunu görüyoruz. Günlük vefat sayılarımız ne yazık ki hala yüksek seyretmekle birlikte önümüzdeki günlerde bu sayının daha da azalacağını öngörebiliyoruz. Ayrıca uzun bir aranın ardından 11 Ocak’ta iyileşen vaka sayısı, yeni tanı konan vaka sayısını geride bıraktı. Bu da sevindirici bir gelişmedir."

"Toplu bir şekilde ev içinde bir araya gelinmemeli"

Doç. Dr. Kayıpmaz, bu hafta sonu okulların yarıyıl tatiline gireceğini hatırlatarak, bu süreçte daha fazla tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

"Alınan tedbirler ve kısıtlamalardan çok olumlu sonuçlar elde edilmeye başlandı. Yarıyıl tatili için şu an yeni bir karara ihtiyaç olmasa bile mevcut tedbirlere uyum konusunda tereddüt gösterilmemeli.

Maske, fiziksel mesafe ve hijyen başta olmak üzere tatilde de tüm tedbir kararlarına harfiyen uyulmalı. Toplu bir şekilde ev içinde bir araya gelinmemeli. Çocuklar, ailelerinin kontrolünde kurallara uyarak vakit geçirmeye çalışmalı. Yarıyıl tatili, başka insanlarla bir araya gelmek için fırsat olarak düşünülmemeli. Yarıyıl tatili, çekirdek aile olarak ev içinde paylaşımların artacağı günler olarak değerlendirilmeli. "

"Mutasyonlu virüs tedbirleri daha önemli hale getiriyor"

İngiltere'de saptanan ve Türkiye dahil birçok ülkede varlığı görülen mutant virüsün daha bulaştırıcı olduğunu düşünüldüğüne de dikkat çeken Kayıpmaz, şunları anlattı:

"Ocak, şubat ve mart aylarında hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği, bireylerin kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçireceği göz önünde bulundurulursa maske, mesafe ve temizlik temelinde 14 kurala sıkı sıkıya bağlı kalınmalı. Mutasyonlu virüsün bulaştırıcılık özelliği doğrultusunda, tedbirlere daha sıkı sarılmak gerekiyor. Bu nedenle mutasyonlu virüs, tedbirleri daha da önemli hale getiriyor."

İlk gün aşı oldu

Türkiye'de de virüsle mücadele sürecinde aşılamanın başladığını hatırlatan Kayıpmaz, bir sağlık çalışanı olarak ilk gün kendisinin de aşı olduğunu, kendisine aşı hakkı tanınan herkesin sağlığını korumak için aşılanması gerektiğini anlattı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, ilk etapta ülkeye getirilen Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşının 3 milyon dozunun sağlık çalışanlarından başlamak üzere uygulandığını hatırlatarak, "Etkinliği ve güvenilirliği ortaya konulmuş her aşı bizim için değerlidir. Pandemiyle mücadelede tek bir aşıya da odaklanmamak gerekiyor" dedi.